„Обществен инспекторат“: Липсата на справедливост трови държавата от десетилетия

Гражданската организация „Обществен инспекторат“ публикува остра позиция във Фейсбук, с която реагира на официалното становище на Окръжен съд – Русе от 9 септември 2025 г. и на позицията на СК на ВСС от 19 септември.
- Реклама -
„Обществото страда от липса на справедливост“
В позицията се посочва, че липсата на доверие в институциите и в частност в съда, съдиите и прокурорите не е от последните седмици, а е натрупвана десетилетия.
Критиката не е агресия
От „Обществен инспекторат“ отхвърлят тезата на магистратите от Русе, че острата критика към съда е форма на агресия:
Според организацията „обществените емоции по публичноизвестни казуси са допустими и показват реакцията на обществото тогава, когато надеждите за правосъдие са изчезнали от съдебната зала“.
Конкретни примери за проблеми в съдебната система
В позицията се отправят остри критики към конкретни съдии и практики:
„Не видяхме остра реакция към фундаменталните пропуски на съдия Милена Пейчева от Окръжен съд – Русе… Налице са четири отменени акта, но отново с допуснати нарушения на императивни норми от съдиите във Великотърновския апелативен съд“.
„Не чухме критика, че по делото са направени ксерокопия на дискове от видеозаписи… а оригиналните магнитни носители изобщо липсваха“.
„Не видяхме позиция срещу съдиите от СГС, които си направиха отвод от друго публично дело, отново с критика към обществото“.
„Не чухме позиция за съдия Ушев, който се отведе с недопустими мотиви – защото е бил обект на критика от адвокатска кантора“.
Организацията поставя и въпроси за ролята на Инспектората към ВСС: „Не разбрахме защо Инспекторатът към ВСС бездейства. Следва ли да се проверят съдиите и движението на делата, след такава обществена реакция?“
„Наглост без граници“
Тонът на позицията става още по-остър при описанието на ВСС:
Категоричен апел за оставки
В заключение от „Обществен инспекторат“ отправят категорично искане към членовете на ВСС:
Гражданската организация „Обществен инспекторат“ публикува остра позиция във Фейсбук, с която реагира на официалното становище на Окръжен съд – Русе от 9 септември 2025 г. и на позицията на СК на ВСС от 19 септември.
- Реклама -
„Обществото страда от липса на справедливост“
В позицията се посочва, че липсата на доверие в институциите и в частност в съда, съдиите и прокурорите не е от последните седмици, а е натрупвана десетилетия.
Критиката не е агресия
От „Обществен инспекторат“ отхвърлят тезата на магистратите от Русе, че острата критика към съда е форма на агресия:
Според организацията „обществените емоции по публичноизвестни казуси са допустими и показват реакцията на обществото тогава, когато надеждите за правосъдие са изчезнали от съдебната зала“.
Конкретни примери за проблеми в съдебната система
В позицията се отправят остри критики към конкретни съдии и практики:
„Не видяхме остра реакция към фундаменталните пропуски на съдия Милена Пейчева от Окръжен съд – Русе… Налице са четири отменени акта, но отново с допуснати нарушения на императивни норми от съдиите във Великотърновския апелативен съд“.
„Не чухме критика, че по делото са направени ксерокопия на дискове от видеозаписи… а оригиналните магнитни носители изобщо липсваха“.
„Не видяхме позиция срещу съдиите от СГС, които си направиха отвод от друго публично дело, отново с критика към обществото“.
„Не чухме позиция за съдия Ушев, който се отведе с недопустими мотиви – защото е бил обект на критика от адвокатска кантора“.
Организацията поставя и въпроси за ролята на Инспектората към ВСС: „Не разбрахме защо Инспекторатът към ВСС бездейства. Следва ли да се проверят съдиите и движението на делата, след такава обществена реакция?“
„Наглост без граници“
Тонът на позицията става още по-остър при описанието на ВСС:
Категоричен апел за оставки
В заключение от „Обществен инспекторат“ отправят категорично искане към членовете на ВСС:
You have a real gift for explaining things.
I like how you kept it informative without being too technical.