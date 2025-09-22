„Обществен инспекторат“: Липсата на справедливост трови държавата от десетилетия

Гражданската организация „Обществен инспекторат“ публикува остра позиция във Фейсбук, с която реагира на официалното становище на Окръжен съд – Русе от 9 септември 2025 г. и на позицията на СК на ВСС от 19 септември.

„Обществото страда от липса на справедливост“

В позицията се посочва, че липсата на доверие в институциите и в частност в съда, съдиите и прокурорите не е от последните седмици, а е натрупвана десетилетия.

„Обществото страда от липса на справедливост, от безнаказаност на очевидни деяния и назидание на такива, които липсват. Това е явление, което трови държавата от десетилетия“, заявяват от организацията.

Критиката не е агресия

От „Обществен инспекторат“ отхвърлят тезата на магистратите от Русе, че острата критика към съда е форма на агресия:

„Категорично не можем да споделим тезата, че агресия е острата критика към съда. Тъкмо напротив – критиката е обществен коректив“, пише в позицията.

Според организацията „обществените емоции по публичноизвестни казуси са допустими и показват реакцията на обществото тогава, когато надеждите за правосъдие са изчезнали от съдебната зала“.

Конкретни примери за проблеми в съдебната система

В позицията се отправят остри критики към конкретни съдии и практики:

„Не видяхме остра реакция към фундаменталните пропуски на съдия Милена Пейчева от Окръжен съд – Русе… Налице са четири отменени акта, но отново с допуснати нарушения на императивни норми от съдиите във Великотърновския апелативен съд“.

„Не чухме критика, че по делото са направени ксерокопия на дискове от видеозаписи… а оригиналните магнитни носители изобщо липсваха“.

„Не видяхме позиция срещу съдиите от СГС, които си направиха отвод от друго публично дело, отново с критика към обществото“.

„Не чухме позиция за съдия Ушев, който се отведе с недопустими мотиви – защото е бил обект на критика от адвокатска кантора“.

Организацията поставя и въпроси за ролята на Инспектората към ВСС: „Не разбрахме защо Инспекторатът към ВСС бездейства. Следва ли да се проверят съдиите и движението на делата, след такава обществена реакция?“

„Наглост без граници“

Тонът на позицията става още по-остър при описанието на ВСС:

„Същите тези магистрати от ВСС, които днес са към края на почти втори мандат, без да са избирани за такъв, гласуват по 17 заплати за собствения джоб… Чрез една недъгава позиция раздават морал на обществото. Това е наглост без граници“.

Категоричен апел за оставки

В заключение от „Обществен инспекторат“ отправят категорично искане към членовете на ВСС: