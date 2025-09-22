НА ЖИВО
          Общество

          Огънят между Сливница и Брезник е овладян

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Пожарът, който избухна в местността „Мечи камък“ между село Горни Романци, община Брезник, и село Ракита, община Сливница, е овладян и няма опасност за жителите. Това съобщи директорът на Държавното горско стопанство – Брезник, инж. Юлий Сираков.

          Огънят спрян с просека

          Още снощи екипите са направили просека, която е ограничила разпространението на пламъците към селото.

          „Към момента няма опасност за жителите на Горни Романци“, увери Сираков.

          Засегната площ

          По данни на горските служби:

          • общо засегнати: около 650 декара,
          • от тях 520 декара сухи треви,
          • и около 120 декара държавни горски територии, засадени с бял и черен бор.
          Дежурства до окончателно потушаване

          На терен работят екипи на пожарната от Перник и Брезник, горски служители от няколко района – Брезник, Дупница, Земен, Трън и Радомир. В гасенето участват и доброволци.

          Дежурствата ще продължат, докато пожарът бъде напълно ликвидиран.

