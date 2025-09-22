Огънят между Сливница и Брезник е овладян

Пожарът, който избухна в местността „Мечи камък“ между село Горни Романци, община Брезник, и село Ракита, община Сливница, е овладян и няма опасност за жителите. Това съобщи директорът на Държавното горско стопанство – Брезник, инж. Юлий Сираков.
Огънят спрян с просека
Още снощи екипите са направили просека, която е ограничила разпространението на пламъците към селото.
Засегната площ
По данни на горските служби:
общо засегнати: около 650 декара,
от тях 520 декара сухи треви,
и около 120 декара държавни горски територии, засадени с бял и черен бор.
Дежурства до окончателно потушаване
На терен работят екипи на пожарната от Перник и Брезник, горски служители от няколко района – Брезник, Дупница, Земен, Трън и Радомир. В гасенето участват и доброволци.
Дежурствата ще продължат, докато пожарът бъде напълно ликвидиран.
- Реклама -
