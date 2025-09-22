От последните минути: България ще участва в „стената срещу дронове“ на ЕС срещу Русия (ВИДЕО)

България ще бъде част от среща този петък, организирана от Европейската комисия, посветена на създаването на т.нар. „стена от дронове“ за защита на източния фланг на ЕС. Това съобщи говорителят на ЕК Тома Рение.
- Реклама -
Участници в срещата
По думите му, в дискусията ще се включат седемте държави-членки от източния фланг на Съюза – Естония, Латвия, Литва, Финландия, Полша, Румъния и България, както и Украйна.
Позицията на ЕК
Говорителят припомни, че в речта си за състоянието на ЕС председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен вече е подчерта нуждата от създаването на подобна система.
Контекст: напрежение по източния фланг
Инициативата за „стена от дронове“ идва на фона на поредица от нарушения на въздушното пространство на страни от ЕС и НАТО от руски военни самолети.
За по-малко от две седмици Русия наруши въздушното пространство на Полша, Румъния и Естония. Кремъл отрича.
На 21 септември НАТО вдигна германски изтребители „Юрофайтър“, след като над Балтийско море беше засечен руски разузнавателен самолет Ил-20М.
България ще бъде част от среща този петък, организирана от Европейската комисия, посветена на създаването на т.нар. „стена от дронове“ за защита на източния фланг на ЕС. Това съобщи говорителят на ЕК Тома Рение.
- Реклама -
Участници в срещата
По думите му, в дискусията ще се включат седемте държави-членки от източния фланг на Съюза – Естония, Латвия, Литва, Финландия, Полша, Румъния и България, както и Украйна.
Позицията на ЕК
Говорителят припомни, че в речта си за състоянието на ЕС председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен вече е подчерта нуждата от създаването на подобна система.
Контекст: напрежение по източния фланг
Инициативата за „стена от дронове“ идва на фона на поредица от нарушения на въздушното пространство на страни от ЕС и НАТО от руски военни самолети.
За по-малко от две седмици Русия наруши въздушното пространство на Полша, Румъния и Естония. Кремъл отрича.
На 21 септември НАТО вдигна германски изтребители „Юрофайтър“, след като над Балтийско море беше засечен руски разузнавателен самолет Ил-20М.
ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛА СЕ МИСЛЯТ ЗА УМНИЦИ : ЦЕЛИ 12 МИНУТИ СА СЕ ВЪРТЕЛИ ТРИ=3 САМОЛЕТА/ УЖ РУСКИ / ВЪВ НАТОВСКА ТЕРИТОРИЯ , И НИКОЙ НЕ ГИ Е ПОДГОНИЛ В ПЪРВАТА МИНУТА ?! АБСУРД ! А АЗ СИ МИСЛЕХ , ЧЕ САМО БЪЛГАРИЯ Е АБСУРДИСТАН ..
Бълхария ще участва в блъскането на стена с рога на куха глава!