От последните минути: България ще участва в „стената срещу дронове“ на ЕС срещу Русия (ВИДЕО)

България ще бъде част от среща този петък, организирана от Европейската комисия, посветена на създаването на т.нар. „стена от дронове“ за защита на източния фланг на ЕС. Това съобщи говорителят на ЕК Тома Рение.

- Реклама -

Участници в срещата

По думите му, в дискусията ще се включат седемте държави-членки от източния фланг на Съюза – Естония, Латвия, Литва, Финландия, Полша, Румъния и България, както и Украйна.

„Срещата, посветена на изграждането на „стена от дронове“, е насрочена за този петък. В нея ще участват седемте държави-членки от източния фланг… Към тези седем държави мога да добавя Украйна“, заяви Рение.

Позицията на ЕК

Говорителят припомни, че в речта си за състоянието на ЕС председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен вече е подчерта нуждата от създаването на подобна система.

„Мнението на държавите-членки остава водещо по въпроса. Ще видим какви са техните интереси и как можем да им помогнем. Ще видим какви са техните способности и нужди и след тази дискусия ще бъдат обсъдени потенциални нови стъпки, заедно с тези страни-членки, Украйна и останалите членове на ЕС“, уточни Рение.

Контекст: напрежение по източния фланг

Инициативата за „стена от дронове“ идва на фона на поредица от нарушения на въздушното пространство на страни от ЕС и НАТО от руски военни самолети.