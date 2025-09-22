НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 22.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          От последните минути: България ще участва в „стената срещу дронове“ на ЕС срещу Русия (ВИДЕО)

          2
          705
          Loading the player...
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          България ще бъде част от среща този петък, организирана от Европейската комисия, посветена на създаването на т.нар. „стена от дронове“ за защита на източния фланг на ЕС. Това съобщи говорителят на ЕК Тома Рение.

          - Реклама -

          Участници в срещата

          По думите му, в дискусията ще се включат седемте държави-членки от източния фланг на Съюза – Естония, Латвия, Литва, Финландия, Полша, Румъния и България, както и Украйна.

          „Срещата, посветена на изграждането на „стена от дронове“, е насрочена за този петък. В нея ще участват седемте държави-членки от източния фланг… Към тези седем държави мога да добавя Украйна“, заяви Рение.

          „Стена срещу дронове“: Европейските министри на отбраната със спешна среща „Стена срещу дронове“: Европейските министри на отбраната със спешна среща

          Позицията на ЕК

          Говорителят припомни, че в речта си за състоянието на ЕС председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен вече е подчерта нуждата от създаването на подобна система.

          „Мнението на държавите-членки остава водещо по въпроса. Ще видим какви са техните интереси и как можем да им помогнем. Ще видим какви са техните способности и нужди и след тази дискусия ще бъдат обсъдени потенциални нови стъпки, заедно с тези страни-членки, Украйна и останалите членове на ЕС“, уточни Рение.

          Контекст: напрежение по източния фланг

          Инициативата за „стена от дронове“ идва на фона на поредица от нарушения на въздушното пространство на страни от ЕС и НАТО от руски военни самолети.

          • За по-малко от две седмици Русия наруши въздушното пространство на Полша, Румъния и Естония. Кремъл отрича.
          • На 21 септември НАТО вдигна германски изтребители „Юрофайтър“, след като над Балтийско море беше засечен руски разузнавателен самолет Ил-20М.
          Туск заплаши: Сваляме обектите, които нарушават въздушното ни пространство! Туск заплаши: Сваляме обектите, които нарушават въздушното ни пространство!

          България ще бъде част от среща този петък, организирана от Европейската комисия, посветена на създаването на т.нар. „стена от дронове“ за защита на източния фланг на ЕС. Това съобщи говорителят на ЕК Тома Рение.

          - Реклама -

          Участници в срещата

          По думите му, в дискусията ще се включат седемте държави-членки от източния фланг на Съюза – Естония, Латвия, Литва, Финландия, Полша, Румъния и България, както и Украйна.

          „Срещата, посветена на изграждането на „стена от дронове“, е насрочена за този петък. В нея ще участват седемте държави-членки от източния фланг… Към тези седем държави мога да добавя Украйна“, заяви Рение.

          „Стена срещу дронове“: Европейските министри на отбраната със спешна среща „Стена срещу дронове“: Европейските министри на отбраната със спешна среща

          Позицията на ЕК

          Говорителят припомни, че в речта си за състоянието на ЕС председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен вече е подчерта нуждата от създаването на подобна система.

          „Мнението на държавите-членки остава водещо по въпроса. Ще видим какви са техните интереси и как можем да им помогнем. Ще видим какви са техните способности и нужди и след тази дискусия ще бъдат обсъдени потенциални нови стъпки, заедно с тези страни-членки, Украйна и останалите членове на ЕС“, уточни Рение.

          Контекст: напрежение по източния фланг

          Инициативата за „стена от дронове“ идва на фона на поредица от нарушения на въздушното пространство на страни от ЕС и НАТО от руски военни самолети.

          • За по-малко от две седмици Русия наруши въздушното пространство на Полша, Румъния и Естония. Кремъл отрича.
          • На 21 септември НАТО вдигна германски изтребители „Юрофайтър“, след като над Балтийско море беше засечен руски разузнавателен самолет Ил-20М.
          Туск заплаши: Сваляме обектите, които нарушават въздушното ни пространство! Туск заплаши: Сваляме обектите, които нарушават въздушното ни пространство!

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Водещият на „Делници“ Николай Колев на 32-рото издание на Българския фестивал на сливата в Троян

          Златина Петкова -
          Водещият на предаването "Делници" Николай Колев ни показа най-интересното от 32-рото издание на Българския фестивал на сливата в град Троян. Той ни срещна с...
          Общество

          Донка Михайлова: Не бива да се закриват общинските ВиК дружества

          Златина Петкова -
          Водещият на предаването "Делници" Николай Колев интервюира кметицата на град Троян Донка Михайлова. Двамата коментираха 32-ото издание на Българския фестивал на сливата в Троян....
          Крими

          Френски митничари задържаха камион с 1,5 тона кокаин

          Камелия Григорова -
          Митнически служители във френския град Тур заловиха тежкотоварен камион, превозващ 1,5 тона кокаин, съобщи franceinfo. Превозното средство е било спряно в четвъртък следобед (18...

          2 КОМЕНТАРА

          1. ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛА СЕ МИСЛЯТ ЗА УМНИЦИ : ЦЕЛИ 12 МИНУТИ СА СЕ ВЪРТЕЛИ ТРИ=3 САМОЛЕТА/ УЖ РУСКИ / ВЪВ НАТОВСКА ТЕРИТОРИЯ , И НИКОЙ НЕ ГИ Е ПОДГОНИЛ В ПЪРВАТА МИНУТА ?! АБСУРД ! А АЗ СИ МИСЛЕХ , ЧЕ САМО БЪЛГАРИЯ Е АБСУРДИСТАН ..

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions