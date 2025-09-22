НА ЖИВО
          Начало България Крими

          Първи подробности за намерения труп край Смолян

          Камелия Григорова
          Екопътека „Невястата“ край Смолян остана затворена днес, след като в района бе открито тяло на мъртъв човек, съобщи БТА.

          На място работят екипи на полицията, които извършват щателни следствени действия. Паркиран автомобил „Мазда“ до началото на пътеката е обект на разследване, като от него се вземат проби.

          Според директора на ОД на МВР – Смолян, ст. комисар Цветан Цанков, починалият не е местен жител, но не е ясно дали е турист.

          От Окръжната прокуратура уточниха, че по-късно ще се съобщи дали тялото е намерено на самата екопътека или в близост. Работи се по различни версии, включително и за убийство.

          

