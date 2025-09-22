Политиците поздравяват България за Деня на независимостта (ОБНОВЕНО/ВИДЕО)

Днес, 22 септември, България отбелязва 117 години от обявяването на Независимостта. По повод празника водещи политически фигури отправиха своите послания към българския народ.
Наталия Киселова: Когато сме заедно, можем да постигнем много повече
Председателят на Народното събрание Наталия Киселова припомни девиза, изписан на сградата на парламента – „Съединението прави силата“.
Румен Радев: Отдаваме почит към политическата зрялост на предците ни
Президентът Румен Радев акцентира върху историческата роля на поколенията, обявили Независимостта:
Росен Желязков: Велико дело, родено от смелост и решимост
Министър-председателят Росен Желязков определи събитието от 1908 г. като повратен момент:
Костадин Костадинов: Днес е време да станем независима република
Ивайло Мирчев: Нямаме право да пилеем нашата независимост
Делян Пеевски: Новото начало за България се гради с решителност и вяра
Лидерът на ДПС – Ново начало Делян Пеевски също отправи послание:
Атанас Зафиров: Независимостта е венецът на българските борби за свобода и равноправие
Слави Трифонов: Днес е празник на силата и смелостта
