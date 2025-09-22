Политиците поздравяват България за Деня на независимостта (ОБНОВЕНО/ВИДЕО)

Днес, 22 септември, България отбелязва 117 години от обявяването на Независимостта. По повод празника водещи политически фигури отправиха своите послания към българския народ.

Наталия Киселова: Когато сме заедно, можем да постигнем много повече

Председателят на Народното събрание Наталия Киселова припомни девиза, изписан на сградата на парламента – „Съединението прави силата“.

„Тогава, когато сме заедно, можем да постигнем много повече от това, което всеки един може да постигне сам“, подчерта тя.

Румен Радев: Отдаваме почит към политическата зрялост на предците ни

Президентът Румен Радев акцентира върху историческата роля на поколенията, обявили Независимостта:

„Днес отдаваме почит към политическата зрялост на предците ни, които обявиха България за независима държава. След 1908 г. народът ни много пъти доказа, че има и волята, и силата сам да определя своето бъдеще“, заяви държавният глава.

Росен Желязков: Велико дело, родено от смелост и решимост

Министър-председателят Росен Желязков определи събитието от 1908 г. като повратен момент:

„Днес отбелязваме 117 години от обявяването на Независимостта на България – велико дело, родено от смелост, държавническа решимост и дипломатическа прозорливост“, гласи поздравът на премиера.

Костадин Костадинов: Днес е време да станем независима република

Днес е празникът на българската независимост. Независимостта обаче трябва да се защитава всеки ден, за да бъде истинска, а не само символична. Защото на 22 септември 1908 г. станахме независимо царство, но днес е време да станем независима република!

Затова днес ще ви питам – смятате ли, че България е независима държава? И как мислите, че трябва да се отстоява и защитава независимост?, попита Костадин Костадинов.





Ивайло Мирчев: Нямаме право да пилеем нашата независимост

Извоюваната българска независимост не е еднократен акт, отдалечен назад във времето. Да, получили сме я в наследство, но тя не се подразбира и нямаме право да я пилеем. Ако искаме и ние да я оставим в наследство, ще трябва да се научим да я пазим и защитаваме всекидневно, това написа впрофила си си във Фейсбук по случай Деня на независимостта съпредседателят на „Да, България“ и депутат от Продължаваме промяната – Демократична България Ивайло Мирчев.



Делян Пеевски: Новото начало за България се гради с решителност и вяра

Лидерът на ДПС – Ново начало Делян Пеевски също отправи послание:

„Новото начало за България се гради с решителност и вяра, в името на хората! Честит Ден на независимостта!“

Атанас Зафиров: Независимостта е венецът на българските борби за свобода и равноправие



„Нека този ден ни напомня, че свободата и независимостта не са даденост, а отговорност. Имаме нужда от единство и национален идеал, за да преодолеем изпитанията на времето. Вярвам, че българският дух и днес е способен да отстоява тази кауза“, заяви Атанас Зафиров.

Слави Трифонов: Днес е празник на силата и смелостта