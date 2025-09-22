НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 22.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Политиците поздравяват България за Деня на независимостта (ОБНОВЕНО/ВИДЕО)

          0
          59
          Loading the player...
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Днес, 22 септември, България отбелязва 117 години от обявяването на Независимостта. По повод празника водещи политически фигури отправиха своите послания към българския народ.

          - Реклама -

          Наталия Киселова: Когато сме заедно, можем да постигнем много повече

          Председателят на Народното събрание Наталия Киселова припомни девиза, изписан на сградата на парламента – „Съединението прави силата“.

          „Тогава, когато сме заедно, можем да постигнем много повече от това, което всеки един може да постигне сам“, подчерта тя.

          Денят на независимостта е! (ВИДЕО) Денят на независимостта е! (ВИДЕО)

          Румен Радев: Отдаваме почит към политическата зрялост на предците ни

          Президентът Румен Радев акцентира върху историческата роля на поколенията, обявили Независимостта:

          „Днес отдаваме почит към политическата зрялост на предците ни, които обявиха България за независима държава. След 1908 г. народът ни много пъти доказа, че има и волята, и силата сам да определя своето бъдеще“, заяви държавният глава.

          Росен Желязков: Велико дело, родено от смелост и решимост

          Министър-председателят Росен Желязков определи събитието от 1908 г. като повратен момент:

          „Днес отбелязваме 117 години от обявяването на Независимостта на България – велико дело, родено от смелост, държавническа решимост и дипломатическа прозорливост“, гласи поздравът на премиера.

          За Деня на независимостта: НСО със специални мерки във Велико Търново За Деня на независимостта: НСО със специални мерки във Велико Търново

          Костадин Костадинов: Днес е време да станем независима република

          Днес е празникът на българската независимост. Независимостта обаче трябва да се защитава всеки ден, за да бъде истинска, а не само символична. Защото на 22 септември 1908 г. станахме независимо царство, но днес е време да станем независима република!
          Затова днес ще ви питам – смятате ли, че България е независима държава? И как мислите, че трябва да се отстоява и защитава независимост?, попита Костадин Костадинов.

          Ивайло Мирчев: Нямаме право да пилеем нашата независимост

          Извоюваната българска независимост не е еднократен акт, отдалечен назад във времето. Да, получили сме я в наследство, но тя не се подразбира и нямаме право да я пилеем. Ако искаме и ние да я оставим в наследство, ще трябва да се научим да я пазим и защитаваме всекидневно, това написа впрофила си си във Фейсбук по случай Деня на независимостта съпредседателят на „Да, България“ и депутат от Продължаваме промяната – Демократична България Ивайло Мирчев.

          Делян Пеевски: Новото начало за България се гради с решителност и вяра

          Лидерът на ДПС – Ново начало Делян Пеевски също отправи послание:

          „Новото начало за България се гради с решителност и вяра, в името на хората! Честит Ден на независимостта!“

          Атанас Зафиров: Независимостта е венецът на българските борби за свобода и равноправие


          „Нека този ден ни напомня, че свободата и независимостта не са даденост, а отговорност. Имаме нужда от единство и национален идеал, за да преодолеем изпитанията на времето. Вярвам, че българският дух и днес е способен да отстоява тази кауза“, заяви Атанас Зафиров.

          Слави Трифонов: Днес е празник на силата и смелостта

          Уважаеми сънародници, честит празник! Не знам дали всеки от нас може наистина да осъзнае колко смели и далновидни са били нашите предци и какви жертви са поели, за да можем ние днес – всяка сутрин – да се събуждаме свободни, пише Трифонов във Фейсбук.

          Днес, 22 септември, България отбелязва 117 години от обявяването на Независимостта. По повод празника водещи политически фигури отправиха своите послания към българския народ.

          - Реклама -

          Наталия Киселова: Когато сме заедно, можем да постигнем много повече

          Председателят на Народното събрание Наталия Киселова припомни девиза, изписан на сградата на парламента – „Съединението прави силата“.

          „Тогава, когато сме заедно, можем да постигнем много повече от това, което всеки един може да постигне сам“, подчерта тя.

          Денят на независимостта е! (ВИДЕО) Денят на независимостта е! (ВИДЕО)

          Румен Радев: Отдаваме почит към политическата зрялост на предците ни

          Президентът Румен Радев акцентира върху историческата роля на поколенията, обявили Независимостта:

          „Днес отдаваме почит към политическата зрялост на предците ни, които обявиха България за независима държава. След 1908 г. народът ни много пъти доказа, че има и волята, и силата сам да определя своето бъдеще“, заяви държавният глава.

          Росен Желязков: Велико дело, родено от смелост и решимост

          Министър-председателят Росен Желязков определи събитието от 1908 г. като повратен момент:

          „Днес отбелязваме 117 години от обявяването на Независимостта на България – велико дело, родено от смелост, държавническа решимост и дипломатическа прозорливост“, гласи поздравът на премиера.

          За Деня на независимостта: НСО със специални мерки във Велико Търново За Деня на независимостта: НСО със специални мерки във Велико Търново

          Костадин Костадинов: Днес е време да станем независима република

          Днес е празникът на българската независимост. Независимостта обаче трябва да се защитава всеки ден, за да бъде истинска, а не само символична. Защото на 22 септември 1908 г. станахме независимо царство, но днес е време да станем независима република!
          Затова днес ще ви питам – смятате ли, че България е независима държава? И как мислите, че трябва да се отстоява и защитава независимост?, попита Костадин Костадинов.

          Ивайло Мирчев: Нямаме право да пилеем нашата независимост

          Извоюваната българска независимост не е еднократен акт, отдалечен назад във времето. Да, получили сме я в наследство, но тя не се подразбира и нямаме право да я пилеем. Ако искаме и ние да я оставим в наследство, ще трябва да се научим да я пазим и защитаваме всекидневно, това написа впрофила си си във Фейсбук по случай Деня на независимостта съпредседателят на „Да, България“ и депутат от Продължаваме промяната – Демократична България Ивайло Мирчев.

          Делян Пеевски: Новото начало за България се гради с решителност и вяра

          Лидерът на ДПС – Ново начало Делян Пеевски също отправи послание:

          „Новото начало за България се гради с решителност и вяра, в името на хората! Честит Ден на независимостта!“

          Атанас Зафиров: Независимостта е венецът на българските борби за свобода и равноправие


          „Нека този ден ни напомня, че свободата и независимостта не са даденост, а отговорност. Имаме нужда от единство и национален идеал, за да преодолеем изпитанията на времето. Вярвам, че българският дух и днес е способен да отстоява тази кауза“, заяви Атанас Зафиров.

          Слави Трифонов: Днес е празник на силата и смелостта

          Уважаеми сънародници, честит празник! Не знам дали всеки от нас може наистина да осъзнае колко смели и далновидни са били нашите предци и какви жертви са поели, за да можем ние днес – всяка сутрин – да се събуждаме свободни, пише Трифонов във Фейсбук.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          „Дойран-2025“: Внесохме две искови молби в Съда на ЕС срещу влизането в еврозоната

          Никола Павлов -
          Гражданско сдружение „Дойран – 2025“ е внесло две искови молби в Общия съд на ЕС в Люксембург с цел оспорване на решението за въвеждането...
          Политика

          „Мяра“: ГЕРБ-СДС с двойна преднина, оспорвана битка за второто място

          Камелия Григорова -
          ГЕРБ-СДС удвоява резултата на трите основни конкуренти, които спорят за второто място. Това показват данните от септемврийско проучване на социологическа агенция „Мяра“. Ако изборите се...
          Общество

          Здравко Василев: Когато хлябът намалява, зрелищата стават все по-шумни, все по-ярки и все по-безвкусни

          Никола Павлов -
          Първият победител в „Биг Брадър“ Здравко Василев коментира старта на новия сезон на риалити формата в публикация във „Фейсбук“. „Хляб и зрелища!“ Василев започва с препратка...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions