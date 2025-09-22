Празнично издание на „Делници“: Отбелязваме 117 години от Деня на независимостта

Отбелязваме 117 години от Деня на независимостта на България. По повод празника водещият на „Делници“ Николай Колев ни прави съпричастни с тържествата в старопрестолната столица Велико Търново.

- Реклама -

Честването е под патронажа на председателя на Народното събрание доц. Наталия Киселова. Тя участва в церемонията по издигане на националния флаг на хълма Царевец, произнесе слово и положи цветя на Пирамидата на Независимостта.

Цветя и венци поднесоха и заместник-председателят на Народното събрание Юлиана Матеева, народни представители и граждани.