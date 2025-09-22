НА ЖИВО
          Преди минути: И Турция се разлюля силно!

          Никола Павлов
          Земетресение с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер е регистрирано днес в Западна Турция, съобщи Европейският-средиземноморски сеизмологичен център (EMSC).

          Епицентърът е бил на дълбочина 7 км, на 57 км югоизточно от град Балъкесир и на 6 км южно от Синдирги. Трусът е регистриран в 12:02 ч. местно време, което съвпада с българското.

          До момента няма данни за пострадали или нанесени сериозни щети.

          Мощно земетресение в Гърция, усетено е и у нас

          Мощно земетресение в Гърция, усетено е и у нас

