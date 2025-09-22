НА ЖИВО
          Примирие срещу заложниците: „Хамас" е изпратила писмо на Тръмп

          Групировката „Хамас“ е изпратила писмо до президента на САЩ Доналд Тръмп с искане за гаранции за 60 дни мир в Ивицата Газа в замяна на освобождаването на заложници, които все още се държат от организацията. Това съобщи Fox News, позовавайки се на неназован служител от администрацията на Тръмп.

          Писмото – в Катар, очаква се предаване на Тръмп

          Според информацията, писмото в момента се намира в Катар и ще бъде предадено лично на американския президент по-късно тази седмица.

          Ролята на Тръмп като посредник

          Тръмп, който се опитва да се утвърди като миротворец на световната сцена, досега многократно е отправял призиви Хамас да освободи всички заложници, пленени по време на нападението срещу Израел на 7 октомври 2023 г.

          Axios: Тръмп е бил предварително информиран за израелския удар по Хамас в Доха Axios: Тръмп е бил предварително информиран за израелския удар по Хамас в Доха

