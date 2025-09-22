Признаването на Държавата Палестина: къде стои светът днес

След близо две години война в Газа, в неделя Великобритания, Австралия и Канада признаха палестинска държава. Очаква се Франция, Белгия и други страни да последват примера им по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.

Кои вече са признали Палестина?

Над 144 държави от 193 членки на ООН – или около три четвърти от организацията.

– или около три четвърти от организацията. Сред тях са Великобритания, Канада, Австралия, Русия, Индия, Китай , всички арабски страни, почти цяла Африка и Латинска Америка.

, всички арабски страни, почти цяла Африка и Латинска Америка. Алжир е първата държава, признала Палестина още на 15 ноември 1988 г., веднага след декларацията на Ясер Арафат.

е първата държава, признала Палестина още на 15 ноември 1988 г., веднага след декларацията на Ясер Арафат. След израелската офанзива в Газа през 2023–2024 г., още 12 държави добавиха признанията си.

добавиха признанията си. В Европа вече се включиха Швеция (2014), Норвегия, Испания, Ирландия, Словения (2024), а от неделя – и Обединеното кралство.

Кои държави не са признали?

46 страни , сред които: Израел и САЩ , твърдо против идеята. В Азия: Япония, Южна Корея, Сингапур . В Африка: Камерун . В Латинска Америка: Панама . Повечето държави в Океания .

, сред които: В Европа континентът е разделен почти наполовина – напр. Германия и Италия нямат планове да признаят Палестина.

нямат планове да признаят Палестина. Някои държави от бившия Източен блок, като Унгария и Чехия, също отказват двустранно признание.

Какво означава признанието?

Признаването е политико-правен акт , който няма автоматична юридическа сила.

, който няма автоматична юридическа сила. „Признаването не създава държава, но липсата му също не пречи тя да съществува,“ обяснява проф. Ромен Льо Бьоф (Екс-Марсилия).

(Екс-Марсилия). Въпреки символичния характер, признанието поставя Палестина и Израел на равна нога в международното право, пише професорът по право Филип Сандс в New York Times.

Символика и реалност

За мнозина признаването е само дипломатически жест. Но в дипломатически план то се превръща в „смяна на играта“, защото легитимира палестинската държавност и оказва натиск върху Израел, без обаче да променя фактическата ситуация – окупация на Западния бряг и разрушения в Газа.