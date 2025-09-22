Признаването на Държавата Палестина: къде стои светът днес

След близо две години война в Газа, в неделя Великобритания, Австралия и Канада признаха палестинска държава. Очаква се Франция, Белгия и други страни да последват примера им по време на Общото събрание на ООН в Ню Йорк.
Кои вече са признали Палестина?
- Над 144 държави от 193 членки на ООН – или около три четвърти от организацията.
- Сред тях са Великобритания, Канада, Австралия, Русия, Индия, Китай, всички арабски страни, почти цяла Африка и Латинска Америка.
- Алжир е първата държава, признала Палестина още на 15 ноември 1988 г., веднага след декларацията на Ясер Арафат.
- След израелската офанзива в Газа през 2023–2024 г., още 12 държави добавиха признанията си.
- В Европа вече се включиха Швеция (2014), Норвегия, Испания, Ирландия, Словения (2024), а от неделя – и Обединеното кралство.
Кои държави не са признали?
- 46 страни, сред които:
- Израел и САЩ, твърдо против идеята.
- В Азия: Япония, Южна Корея, Сингапур.
- В Африка: Камерун.
- В Латинска Америка: Панама.
- Повечето държави в Океания.
- В Европа континентът е разделен почти наполовина – напр. Германия и Италия нямат планове да признаят Палестина.
- Някои държави от бившия Източен блок, като Унгария и Чехия, също отказват двустранно признание.
Какво означава признанието?
- Признаването е политико-правен акт, който няма автоматична юридическа сила.
- „Признаването не създава държава, но липсата му също не пречи тя да съществува,“ обяснява проф. Ромен Льо Бьоф (Екс-Марсилия).
- Въпреки символичния характер, признанието поставя Палестина и Израел на равна нога в международното право, пише професорът по право Филип Сандс в New York Times.
Символика и реалност
За мнозина признаването е само дипломатически жест. Но в дипломатически план то се превръща в „смяна на играта“, защото легитимира палестинската държавност и оказва натиск върху Израел, без обаче да променя фактическата ситуация – окупация на Западния бряг и разрушения в Газа.