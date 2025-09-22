НА ЖИВО
          Проф. Тодор Гаунов: Независимостта ни се обявява във Велико Търново заради историческата приемственост

          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Независимостта ни се обявява във Велико Търново заради историческата приемственост.“

          Това заяви професор Тодор Гаунов, който от историческия връх „Трапезица“ ни върна назад в историята на празника. Пред Никой Колев той разказа интересни подробности, предхождащи датата 22-и септември.

          „Търново е историческата столица. Тук има традиции. До 1908-а година в града се провеждат няколко Народни събрания. Тук е извършена коронацията на българските князе“, сподели още историкът.

