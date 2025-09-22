Проф. Тодор Гаунов: Независимостта ни се обявява във Велико Търново заради историческата приемственост

Това заяви професор Тодор Гаунов, който от историческия връх „Трапезица“ ни върна назад в историята на празника. Пред Никой Колев той разказа интересни подробности, предхождащи датата 22-и септември.
Това заяви професор Тодор Гаунов, който от историческия връх „Трапезица“ ни върна назад в историята на празника. Пред Никой Колев той разказа интересни подробности, предхождащи датата 22-и септември.
Това заяви професор Тодор Гаунов, който от историческия връх „Трапезица“ ни върна назад в историята на празника. Пред Никой Колев той разказа интересни подробности, предхождащи датата 22-и септември.
ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!
Пишете ни: novini@eurocom.bg