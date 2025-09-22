Протестиращи блокираха „Цариградско шосе“ в София

Движението по „Цариградско шосе“ в София е затруднено заради едновременно провеждане на два протеста – на жителите на квартал „Горубляне“ и на живеещи в „Дружба 2“, съобщи „Булфото“.

Жителите на „Дружба 2“ изразяват недоволство срещу планирания зимен ремонт на „Топлофикация София“, който според тях ще остави района без парно и топла вода насред отоплителния сезон. „Предстои всеки ден да изразяваме своето недоволство срещу тези планове. Това е крайно недопустимо“, заяви Николай Георгиев от обществения комитет на квартала.

От „Топлофикация“ уточняват, че топлоподаването ще бъде спирано поетапно и за срок до 15 дни в отделни части на „Дружба 2“, а не за целия квартал наведнъж.

Успоредно с това, жителите на „Горубляне“ настояват за довършване на канализацията в квартала, което е техен дългогодишен проблем.