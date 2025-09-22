Президентът на Русия Владимир Путин обсъди със Съвета за сигурност ситуацията в сферата на стратегическата стабилност и заяви готовност Русия да се придържа към ограниченията по Договора за стратегическите настъпателни оръжия (ДСНО), при условие че САЩ предприемат аналогични стъпки.
Условие за взаимност
Той подчерта, че в такъв случай разпоредбите на договора биха могли да се изпълняват и в рамките на една година след изтичането му – на 5 февруари 2026 г.
Деградация на системата за контрол над оръжията
Руският президент обърна внимание, че системата на руско-американските отношения в сферата на контрола върху въоръженията е напълно разрушена, а стратегическата стабилност в света продължава да се влошава.
Според него това е резултат от „разрушителните стъпки на Запада“, които подкопават основите за диалог между ядрените държави в опит да постигнат военно превъзходство.
Русия срещу надпреварата във въоръжаването
Той увери, че плановете за укрепване на руската отбрана се реализират навреме и в пълен обем, но подчерта:
Послание към партньорите
В заключение президентът изпрати ясно предупреждение:
Президентът на Русия Владимир Путин обсъди със Съвета за сигурност ситуацията в сферата на стратегическата стабилност и заяви готовност Русия да се придържа към ограниченията по Договора за стратегическите настъпателни оръжия (ДСНО), при условие че САЩ предприемат аналогични стъпки.
Условие за взаимност
Той подчерта, че в такъв случай разпоредбите на договора биха могли да се изпълняват и в рамките на една година след изтичането му – на 5 февруари 2026 г.
Деградация на системата за контрол над оръжията
Руският президент обърна внимание, че системата на руско-американските отношения в сферата на контрола върху въоръженията е напълно разрушена, а стратегическата стабилност в света продължава да се влошава.
Според него това е резултат от „разрушителните стъпки на Запада“, които подкопават основите за диалог между ядрените държави в опит да постигнат военно превъзходство.
Русия срещу надпреварата във въоръжаването
Той увери, че плановете за укрепване на руската отбрана се реализират навреме и в пълен обем, но подчерта:
Послание към партньорите
В заключение президентът изпрати ясно предупреждение:
I’ve read similar posts, but yours stood out for its clarity.