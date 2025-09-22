НА ЖИВО
          Путин: Да няма съмнение, Русия може да отговори на всички заплахи!

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Президентът на Русия Владимир Путин обсъди със Съвета за сигурност ситуацията в сферата на стратегическата стабилност и заяви готовност Русия да се придържа към ограниченията по Договора за стратегическите настъпателни оръжия (ДСНО), при условие че САЩ предприемат аналогични стъпки.

          Условие за взаимност

          „Смятам, че реализацията на руската инициатива би могла да бъде съществен принос за създаване на атмосфера, благоприятстваща съдържателен стратегически диалог със Съединените щати“, каза Путин.

          Той подчерта, че в такъв случай разпоредбите на договора биха могли да се изпълняват и в рамките на една година след изтичането му – на 5 февруари 2026 г.

          Деградация на системата за контрол над оръжията

          Руският президент обърна внимание, че системата на руско-американските отношения в сферата на контрола върху въоръженията е напълно разрушена, а стратегическата стабилност в света продължава да се влошава.

          Според него това е резултат от „разрушителните стъпки на Запада“, които подкопават основите за диалог между ядрените държави в опит да постигнат военно превъзходство.

          Русия срещу надпреварата във въоръжаването

          „Русия последователно подчертаваше опасността от демонтаж на системата за контрол върху въоръженията, но нейните идеи в сферата на стратегическата сигурност не получиха ясен отклик“, отбеляза Путин.

          Той увери, че плановете за укрепване на руската отбрана се реализират навреме и в пълен обем, но подчерта:

          „Русия не е заинтересована да подтиква надпреварата във въоръжаването и винаги предпочита политико-дипломатическо решение на въпросите“.

          Послание към партньорите

          В заключение президентът изпрати ясно предупреждение:

          „Подчертавам, и в това не бива да има никакво съмнение – Русия е в състояние да отговори на всички съществуващи и нововъзникващи заплахи“.

