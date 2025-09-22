Росен Желязков пристигна в Ню Йорк за юбилейната 80-а сесия на ООН

Министър-председателят Росен Желязков пристигна днес в Ню Йорк, където ще оглави българската делегация за юбилейната 80-а сесия на Общото събрание на ООН, предаде специалният пратеник на БТА Анелия Пенкова.

Желязков ще участва в Седмицата на високо равнище, като заедно с него в делегацията са външният министър Георг Георгиев, правосъдният министър Георги Георгиев, здравният министър Силви Кирилов, енергийният министър Жечо Станков и социалният министър Борислав Гуцанов.

Общите политически дебати започват утре, като тазгодишната им тема е „По-добри заедно: 80 години и занапред в името на мира, развитието и правата на човека“. Акцентът е върху многостранния подход чрез дипломация, диалог и устойчиви партньорства, както и върху трите основни стълба на ООН – мир и сигурност, развитие и права на човека.

През 2025 г. светът отбелязва 80 години от подписването на Устава на ООН и 70 години от членството на България в организацията. В рамките на визитата си премиерът Желязков ще има среща с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш, както и разговори с представители на американския бизнес, уточниха от правителствената пресслужба.