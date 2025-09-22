Русия отхвърли обвиненията на Естония за нарушаване на въздушното ѝ пространство

Русия обвини днес Естония, че разпространява „фалшиви твърдения“ за нарушение на въздушното ѝ пространство от руски изтребители, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. От Кремъл заявиха, че Талин се опитва да засили напрежението в региона.
В петък естонските власти обявиха, че три руски изтребителя МиГ-31 са навлезли без разрешение във въздушното пространство на страната и са останали в него 12 минути, преди да бъдат принудени да се оттеглят.
На въпрос за коментар говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта, че Москва „не е чула доказателства“, които да потвърдят естонските обвинения.
Той допълни, че руските военни „действат строго в рамките на международните правила, включително засягащи полетите“.
