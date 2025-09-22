НА ЖИВО
          Русия отхвърли обвиненията на Естония за нарушаване на въздушното ѝ пространство

          Русия обвини днес Естония, че разпространява „фалшиви твърдения“ за нарушение на въздушното ѝ пространство от руски изтребители, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. От Кремъл заявиха, че Талин се опитва да засили напрежението в региона.

          В петък естонските власти обявиха, че три руски изтребителя МиГ-31 са навлезли без разрешение във въздушното пространство на страната и са останали в него 12 минути, преди да бъдат принудени да се оттеглят.

          На въпрос за коментар говорителят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта, че Москва „не е чула доказателства“, които да потвърдят естонските обвинения.

          „Нашето министерство на отбраната категорично отхвърли тези заявления. Освен това в заявлението на нашите военни беше дадена връзка със средствата за обективен контрол. Нито веднъж не чухме заявления от естонците, че имат данни от такива средства. Затова подобни думи се смятат за празни, неоснователни и продължаващи линията за засилване на напрежението“, заяви Песков.

          Той допълни, че руските военни „действат строго в рамките на международните правила, включително засягащи полетите“.

