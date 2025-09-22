Руска атака по Запорожие: Има цивилни жертви

Трима души загинаха, а двама бяха ранени при сутрешна руска атака срещу украинския град Запорожие, съобщи началникът на областната военна администрация Иван Фьодоров в „Телеграм“.

По думите му, между 4:18 и 6:30 ч. са нанесени пет удара по града, като са засегнати гражданска инфраструктура, промишлени обекти и е напълно разрушена частна къща.

На място работят екипи на Държавната служба за извънредни ситуации. „Спасителите бързо потушиха пожара в обект на гражданската инфраструктура. Градските служби за социална закрила оказват помощ на пострадалите“, посочи Фьодоров.

Според последното официално преброяване в Украйна, в Запорожка област живеят 27 764 българи, съсредоточени основно в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район. Всички тези територии са окупирани от Русия от началото на войната през февруари 2022 г.

Българското заселване в Приазовието датира от 1861–1862 г., когато първите преселници идват от Бесарабия.