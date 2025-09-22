НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 22.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Руска атака по Запорожие: Има цивилни жертви

          1
          55
          Снимка: БГНЕС
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Трима души загинаха, а двама бяха ранени при сутрешна руска атака срещу украинския град Запорожие, съобщи началникът на областната военна администрация Иван Фьодоров в „Телеграм“.

          - Реклама -

          По думите му, между 4:18 и 6:30 ч. са нанесени пет удара по града, като са засегнати гражданска инфраструктура, промишлени обекти и е напълно разрушена частна къща.

          На място работят екипи на Държавната служба за извънредни ситуации. „Спасителите бързо потушиха пожара в обект на гражданската инфраструктура. Градските служби за социална закрила оказват помощ на пострадалите“, посочи Фьодоров.

          Според последното официално преброяване в Украйна, в Запорожка област живеят 27 764 българи, съсредоточени основно в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район. Всички тези територии са окупирани от Русия от началото на войната през февруари 2022 г.

          Българското заселване в Приазовието датира от 1861–1862 г., когато първите преселници идват от Бесарабия.

          Трима души загинаха, а двама бяха ранени при сутрешна руска атака срещу украинския град Запорожие, съобщи началникът на областната военна администрация Иван Фьодоров в „Телеграм“.

          - Реклама -

          По думите му, между 4:18 и 6:30 ч. са нанесени пет удара по града, като са засегнати гражданска инфраструктура, промишлени обекти и е напълно разрушена частна къща.

          На място работят екипи на Държавната служба за извънредни ситуации. „Спасителите бързо потушиха пожара в обект на гражданската инфраструктура. Градските служби за социална закрила оказват помощ на пострадалите“, посочи Фьодоров.

          Според последното официално преброяване в Украйна, в Запорожка област живеят 27 764 българи, съсредоточени основно в Приморски, Мелитополски, Бердянски и Приазовски район. Всички тези територии са окупирани от Русия от началото на войната през февруари 2022 г.

          Българското заселване в Приазовието датира от 1861–1862 г., когато първите преселници идват от Бесарабия.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Примирие срещу заложниците: „Хамас“ е изпратила писмо на Тръмп

          Никола Павлов -
          Групировката "Хамас" е изпратила писмо до президента на САЩ Доналд Тръмп с искане за гаранции за 60 дни мир в Ивицата Газа в замяна...
          Война

          От последните минути: България ще участва в „стената срещу дронове“ на ЕС срещу Русия (ВИДЕО)

          Никола Павлов -
          България ще бъде част от среща този петък, организирана от Европейската комисия, посветена на създаването на т.нар. „стена от дронове“ за защита на източния...
          Политика

          Туск заплаши: Сваляме обектите, които нарушават въздушното ни пространство!

          Никола Павлов -
          Полският премиер Доналд Туск заяви, че страната му ще реагира незабавно и твърдо при всяко нарушение на въздушното пространство, но ще подхожда внимателно в...

          1 коментар

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions