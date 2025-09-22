Ще има ли излизане от кризата? Валентин Илиев определи групата за мача на ЦСКА с Ботев Враца

Изпълняващият длъжността временен старши треньор на ЦСКА Валентин Илиев избра състезателите за поредния мач на „червените“ от Първа лига. Довечера от 20:30 часа на стадиона във Враца „армейците“ излизат срещу местния Ботев. От избора на състезатели става ясно, че наставникът няма сериозни кадрови проблеми и ще може да разчита на всичко най-добро.

Пълната група на ЦСКА е съставена от следните играчи:

Вратари: Густаво Бусато, Фьодор Лапоухов, Марин Орлинов;

Защитници: Иван Турицов, Дейвид Пастор, Сейни Санянг, Анжело Мартино, Лумбард Делова, Теодор Иванов, Адриан Лапеня;

Халфове и нападатели: Бруно Жордао, Петко Панайотов, Джеймс Етоо, Илиан Илиев, Дейвид Сегер, Улаус Скаршем, Мохамед Брахими, Кевин Додай, Илиан Антонов, Иван Тасев, Леандро Годой, Йоанис Питас.