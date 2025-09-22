Славия и Берое не се победиха в София

Славия завърши 0:0 у дома срещу Берое в мач от деветия кръг на Първа лига.

В 37-ата минута „белите“ вкараха гол, но след намеса на ВАР попадението беше отменено заради нарушение в нападение.

След равенството Славия остава на 15-о място в класирането със само 6 точки, докато Берое заема средата на таблицата с общо 10 пункта.