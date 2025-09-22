НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 22.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортФутбол

          Славия и Берое не се победиха в София

          0
          33
          Снимка: Startphoto.bg
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Славия завърши 0:0 у дома срещу Берое в мач от деветия кръг на Първа лига.

          - Реклама -

          В 37-ата минута „белите“ вкараха гол, но след намеса на ВАР попадението беше отменено заради нарушение в нападение.

          След равенството Славия остава на 15-о място в класирането със само 6 точки, докато Берое заема средата на таблицата с общо 10 пункта.

          Славия завърши 0:0 у дома срещу Берое в мач от деветия кръг на Първа лига.

          - Реклама -

          В 37-ата минута „белите“ вкараха гол, но след намеса на ВАР попадението беше отменено заради нарушение в нападение.

          След равенството Славия остава на 15-о място в класирането със само 6 точки, докато Берое заема средата на таблицата с общо 10 пункта.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Признаването на Държавата Палестина: къде стои светът днес

          Красимир Попов -
          След близо две години война в Газа, в неделя Великобритания, Австралия и Канада признаха палестинска държава. Очаква се Франция, Белгия и други страни да...
          Футбол

          Арсенал открадна точка от Манчестър Сити с късен гол на Мартинели

          Красимир Попов -
          Арсенал продължи серията си без загуба срещу Манчестър Сити, като в петия кръг на Висшата лига двата тима завършиха 1:1. Това бе шести пореден...
          Други

          Даниел Александров отпадна на репешажите на Световното първенство в Загреб

          Красимир Попов -
          Българският борец Даниел Александров приключи участието си на Световното първенство в Загреб, след като загуби с 1:4 от германеца Ханес Вагнер на репешажите в...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions