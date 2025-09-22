Стилиян Петров: Постът „президент на БФС“ трябва да защитава интересите на футбола, а не лични облаги

Бившият капитан на националния отбор по футбол на България и рекордьор по мачове с представителната фланелка Стилиян Петров атакува Българския футболен съюз. По случай Деня на независимостта, Петров сподели в профила си във Фейсбук впечатленията си от случващото се с футбола у нас:

„Честит ден на независимостта!

Здравейте, момчета и момичета, фенове на любимата игра, футбол.

Здравейте и вие президенти на клубове, родители, млади таланти, медии, спонсори и партньори на българския футбол!

Много от вас, както публично, така и лично към мен, изразиха разочарованието си от състоянието и представянето на българския национален отбор, както и от цялостната ситуация във футбола. За кой ли път?!

Всеки истински любител на футбола търси правилния избор. Търси кой може да се справи с най-големия проблем.

Но може би въпросът, който всички трябва да си зададем, е:

Кой е правилният избор?

Избор на кого?

На народа, на политиците, на интересчиите – или на хората, които мислят за футбола и искат промяна?



Коя всъщност е най-голямата промяна? И как се казва тя?

Постът „президент на БФС“ е престижна позиция, която трябва да защитава интересите на футбола, а не лични облаги. Днес обаче на това място се слагат хора, готови да слугуват и да изпълняват чужди приоритети.

В България има много желаещи да „служат“. Считам, че част от клубовете именно тези, които вече са се превърнали в слуги, участват в тази подредена и добре функционираща схема.

Кой избира „президента“ на БФС?

По мое мнение политици, футболни ръководители с лични интереси и представители на сенчестия бизнес. Те определят следващата кукла.

За съжаление Димитър Бербатов, Стилиян Петров и Мартин Петров, не се вписвахме в този модел. Получавахме натиск, предложения и опити да бъдем разделени.

Но когато си независим, много трудно един добре смазан механизъм може да пробие там, където мисленето и моралният компас са на светлинни години разстояние.

Никога няма да се приобщим към ,по мое мнение корумпирана, остаряла и неработеща структура.

Нашата независимост и свобода ни дават възможност да кажем твърдо НЕ.

Звучно НЕ на дългогодишната, продънена от порочни практики схема.

Защото вероятно отново ще се опитат да ни замесват в бъдещи борби и кампании. Ще се опитат да ни хвърлят в битки, без ние да имаме каквито и да е намерения да бъдем в ролята на кукли!

Много от вас, а и ние самите непрекъснато търсим причините за проблемите в българския футбол:

Инфраструктура, треньори, играчи, ДЮШ, методика…

Но истинските проблеми са само три:

• Грешните хора определят кой да заема тази позиция.

• Има достатъчно хора, готови да се продадат и да продължат старата схема на управление.

• Съществува натиск от различни сектори в България, когато изборът поеме в различна посока.

Болката от пропадащия български футбол за истинските фенове е огромна.

Но за „куклите“ и назначените „ушета“ тя е притъпена от заповедите на техните глашатаи.

Успех на следващата кукла в българския футбол – която и да е тя, когато и да се случи това.

Истинските капитани винаги застават с истината пред вас“.