Терзиев: Независимостта е отговорност

Кметът на София Васил Терзиев на тържествена церемония отбеляза, че Независимостта на България не е просто историческа дата, а отговорност да пазим държавата си честна, справедлива и достойна, като даваме пример на бъдещите поколения.

По повод 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта Терзиев подчерта, че тя е естественото продължение на свободата, извоювана с жертви, а независимостта – постигната с мъдрост и кураж.

„Днес можем да кажем, че този дух е жив. България е част от европейското семейство, а София е столица, която носи пулса на една модерна държава“, заяви той.

Кметът призова за единство, защото само заедно българите могат да бъдат истински свободни.