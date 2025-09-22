Терзиев: Независимостта е отговорност

Кметът на София Васил Терзиев на тържествена церемония отбеляза, че Независимостта на България не е просто историческа дата, а отговорност да пазим държавата си честна, справедлива и достойна, като даваме пример на бъдещите поколения.
- Реклама -
По повод 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта Терзиев подчерта, че тя е естественото продължение на свободата, извоювана с жертви, а независимостта – постигната с мъдрост и кураж.
Кметът призова за единство, защото само заедно българите могат да бъдат истински свободни.
Кметът на София Васил Терзиев на тържествена церемония отбеляза, че Независимостта на България не е просто историческа дата, а отговорност да пазим държавата си честна, справедлива и достойна, като даваме пример на бъдещите поколения.
- Реклама -
По повод 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта Терзиев подчерта, че тя е естественото продължение на свободата, извоювана с жертви, а независимостта – постигната с мъдрост и кураж.
Кметът призова за единство, защото само заедно българите могат да бъдат истински свободни.
You’ve done a great job with this. I ended up learning something new without even realizing it—very smooth writing!