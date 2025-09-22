НА ЖИВО
          Терзиев: Независимостта е отговорност

          Снимка: БГНЕС
          Кметът на София Васил Терзиев на тържествена церемония отбеляза, че Независимостта на България не е просто историческа дата, а отговорност да пазим държавата си честна, справедлива и достойна, като даваме пример на бъдещите поколения.

          По повод 117-ата годишнина от обявяването на Независимостта Терзиев подчерта, че тя е естественото продължение на свободата, извоювана с жертви, а независимостта – постигната с мъдрост и кураж.

          „Днес можем да кажем, че този дух е жив. България е част от европейското семейство, а София е столица, която носи пулса на една модерна държава“, заяви той.

          Кметът призова за единство, защото само заедно българите могат да бъдат истински свободни.

          - Реклама -

          Крими

          Криминален случай в Смолян: Откриха труп на популярна туристическа пътека

          Камелия Григорова -
          Полицията в Смолян разследва тежко криминално престъпление, станало тази сутрин на популярната екопътека „Невястата“. Това съобщи за БТА окръжният прокурор Недко Симов. По първоначални данни...
          Общество

          104 години от смъртта на Иван Вазов – Патриархът на българската литература

          Камелия Григорова -
          На 22 септември отбелязваме 104 години от кончината на Иван Вазов – Народния поет и Патриарх на българската литература. Сърцето му спира да бие...
          Общество

          Огънят между Сливница и Брезник е овладян

          Никола Павлов -
          Пожарът, който избухна в местността „Мечи камък“ между село Горни Романци, община Брезник, и село Ракита, община Сливница, е овладян и няма опасност за...

