Туск заплаши: Сваляме обектите, които нарушават въздушното ни пространство!

Полският премиер Доналд Туск заяви, че страната му ще реагира незабавно и твърдо при всяко нарушение на въздушното пространство, но ще подхожда внимателно в по-неясни ситуации, за да избегне ескалация на конфликта.

Полша готова на твърда реакция

„Ще вземем решение да сваляме летящи обекти, когато те нарушават нашата територия и прелитат над Полша – по този въпрос няма абсолютно никакво обсъждане“, подчерта Туск на пресконференция.

Контекст: инциденти с Русия

Изявлението идва на фона на засилено напрежение в региона:

На 9 срещу 10 септември над 20 руски безпилотни самолета са навлезли в полското въздушно пространство.

над са навлезли в полското въздушно пространство. В петък Варшава съобщи, че два руски изтребителя са нарушили зоната за безопасност на сондажната платформа „Петробалтик“ в Балтийско море.

на сондажната платформа „Петробалтик“ в Балтийско море. Естония обвини Москва, че три руски изтребителя МиГ-31 са навлезли във въздушното ѝ пространство, което предизвика реакция от ЕС и НАТО. Русия отрича твърденията.

Внимание при „неясни ситуации“

По отношение на полета на руските изтребители над „Петробалтик“, Туск уточни:

„Когато имаме работа със ситуации, които не са напълно ясни… наистина трябва да се помисли два пъти, преди да се вземе решение за действия, които биха могли да предизвикат много остра фаза на конфликта.“

Търсене на единна позиция в НАТО

Полският премиер подчерта, че иска да е сигурен, че страната няма да остане сама в случай на ескалация:

„Трябва да съм абсолютно сигурен… че всички съюзници ще се отнесат към това по същия начин, по който го правим ние.“

Няма открити въоръжени дронове

Туск съобщи, че няма доказателства, че дроновете, навлезли над Полша в нощта на 9 срещу 10 септември, са били въоръжени: