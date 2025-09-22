Туск заплаши: Сваляме обектите, които нарушават въздушното ни пространство!

Полският премиер Доналд Туск заяви, че страната му ще реагира незабавно и твърдо при всяко нарушение на въздушното пространство, но ще подхожда внимателно в по-неясни ситуации, за да избегне ескалация на конфликта.
Полша готова на твърда реакция
„Ще вземем решение да сваляме летящи обекти, когато те нарушават нашата територия и прелитат над Полша – по този въпрос няма абсолютно никакво обсъждане“, подчерта Туск на пресконференция.
Контекст: инциденти с Русия
Изявлението идва на фона на засилено напрежение в региона:
На 9 срещу 10 септември над 20 руски безпилотни самолета са навлезли в полското въздушно пространство.
В петък Варшава съобщи, че два руски изтребителя са нарушили зоната за безопасност на сондажната платформа „Петробалтик“ в Балтийско море.
Естония обвини Москва, че три руски изтребителя МиГ-31 са навлезли във въздушното ѝ пространство, което предизвика реакция от ЕС и НАТО. Русия отрича твърденията.
Внимание при „неясни ситуации“
По отношение на полета на руските изтребители над „Петробалтик“, Туск уточни:
Търсене на единна позиция в НАТО
Полският премиер подчерта, че иска да е сигурен, че страната няма да остане сама в случай на ескалация:
Няма открити въоръжени дронове
Туск съобщи, че няма доказателства, че дроновете, навлезли над Полша в нощта на 9 срещу 10 септември, са били въоръжени:
