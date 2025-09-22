Учени: Дори една енергийна напитка месечно увеличава риска от суицидни мисли

Редовната консумация на енергийни напитки увеличава риска от мисли и опити за самоубийство, дори при минимални количества. Това показва мета-анализ на 17 проучвания с над 1,5 милиона участници, публикуван в списание Nutrients.

Изследователите установяват, че:

„Само една кутия енергийна напитка месечно значително увеличава вероятността от негативни последици за психичното здраве.“

Колкото по-често се консумират, толкова по-голям е рискът, като връзката се определя като директна и дозозависима.

Според авторите, възможното обяснение е в комбинацията от захар и стимуланти (като кофеин и таурин), които претоварват нервната система, засилват чувството на тревожност и създават условия за влошаване на психичното здраве.