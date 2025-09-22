НА ЖИВО
      понеделник, 22.09.25
          Урсула фон дер Лайен: няма да се кандидатирам за президент на Германия

          Снимка: БГНЕС
          Шефката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че няма намерение да се включва в президентската надпревара в Германия през 2027 г.

          „Напълно съм отдадена на задълженията си като председател на Комисията и не съм на разположение за други позиции,“ каза тя в писмени отговори до издания от Водещия европейски алианс на вестниците, цитирани от Политико.

          Фон дер Лайен оглавява Комисията от 2019 г. и беше преназначена за нов мандат през 2024 г., който изтича през 2029 г. Германските медии по-рано спекулираха, че тя може да се включи в надпреварата за президент на страната преди края на мандата си.

          В интервюто тя коментира и международни теми:

          • Подчерта, че е необходима „истинска сигурност за Израел“, като същевременно всички палестинци заслужават „сигурно настояще и бъдеще“.
          • Определи решението за две държави като „единствената перспектива за траен мир в региона“.
          • Обвини израелското правителство, че с последните си действия се опитва да „подкопае“ тази перспектива.
          • Потвърди, че Комисията е предложила „целенасочени и пропорционални мерки“ срещу Израел заради нарушения на човешките права в Газа, но призна, че ще е „трудно да се намери мнозинство“ за тяхното приемане.

          Тя засегна и теми като отбрана и търговско споразумение между ЕС и САЩ, като подчерта необходимостта Европа да укрепи своята стратегическа автономия.

