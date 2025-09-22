Урсула фон дер Лайен: няма да се кандидатирам за президент на Германия

Шефката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че няма намерение да се включва в президентската надпревара в Германия през 2027 г.
Фон дер Лайен оглавява Комисията от 2019 г. и беше преназначена за нов мандат през 2024 г., който изтича през 2029 г. Германските медии по-рано спекулираха, че тя може да се включи в надпреварата за президент на страната преди края на мандата си.
В интервюто тя коментира и международни теми:
Подчерта, че е необходима „истинска сигурност за Израел“, като същевременно всички палестинци заслужават „сигурно настояще и бъдеще“.
Определи решението за две държави като „единствената перспектива за траен мир в региона“.
Обвини израелското правителство, че с последните си действия се опитва да „подкопае“ тази перспектива.
Потвърди, че Комисията е предложила „целенасочени и пропорционални мерки“ срещу Израел заради нарушения на човешките права в Газа, но призна, че ще е „трудно да се намери мнозинство“ за тяхното приемане.
Тя засегна и теми като отбрана и търговско споразумение между ЕС и САЩ, като подчерта необходимостта Европа да укрепи своята стратегическа автономия.
