Урсула фон дер Лайен: няма да се кандидатирам за президент на Германия

Шефката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви, че няма намерение да се включва в президентската надпревара в Германия през 2027 г.

„Напълно съм отдадена на задълженията си като председател на Комисията и не съм на разположение за други позиции," каза тя в писмени отговори до издания от Водещия европейски алианс на вестниците, цитирани от Политико.

Фон дер Лайен оглавява Комисията от 2019 г. и беше преназначена за нов мандат през 2024 г., който изтича през 2029 г. Германските медии по-рано спекулираха, че тя може да се включи в надпреварата за президент на страната преди края на мандата си.

В интервюто тя коментира и международни теми:

Подчерта, че е необходима „ истинска сигурност за Израел“, като същевременно всички палестинци заслужават „ сигурно настояще и бъдеще “.

за Израел“, като същевременно всички палестинци заслужават „ “. Определи решението за две държави като „единствената перспектива за траен мир в региона“.

като „единствената перспектива за траен мир в региона“. Обвини израелското правителство, че с последните си действия се опитва да „ подкопае “ тази перспектива.

“ тази перспектива. Потвърди, че Комисията е предложила „целенасочени и пропорционални мерки“ срещу Израел заради нарушения на човешките права в Газа, но призна, че ще е „трудно да се намери мнозинство“ за тяхното приемане.

Тя засегна и теми като отбрана и търговско споразумение между ЕС и САЩ, като подчерта необходимостта Европа да укрепи своята стратегическа автономия.