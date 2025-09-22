НА ЖИВО
          Успех, Лъвове! САЩ е следващото препятствие пред България

          Сблъсъкът между двата тима ще се играе в четвъртък, все още не е ясен началния час

          Снимка: БГНЕС
          Мъжкият национален отбор на САЩ ще е съперникът на българските национали на четвъртфиналите от Световното първенство по волейбол във Филипините. Волейболистите на Карч Кирали елиминираха Словения, след като се наложиха с 3:1 (19:25, 25:22, 25:17, 25:20). 

          Четвъртфиналният сблъсък е на 25 септември (четвъртък), а часът ще бъде определен допълнително. 

          „Янките“ са за пети пореден път в осмицата – от 2010 г. насам те неизменно се класират за тази фаза от надпреварата. През 2018 г. печелят бронзов медал. 

          Словенците пък отбелязват второто си най-слабо класиране след 12-ото място през 2018 г. Това бе третото им участие на Мондиал. 

          Американците не започнаха по най-добрия начин, но след това владееха положението през по-голямата част от времето и закономерно спечелиха срещата. 

          Най-резултатен бе Габриел Гарсия с 26 точки (7 аса, 4 блокади), с 15 точки завърши Итън Чамплин (3 аса, 1 блокада). 14 точки записа Джордън Юърт. За съперника Тончек Щерн се отчете с 18 точки (1 блокада), с 13 точки завърши Ник Муянович (2 аса, 1 блокада).

          Мъжкият национален отбор на САЩ ще е съперникът на българските национали на четвъртфиналите от Световното първенство по волейбол във Филипините. Волейболистите на Карч Кирали елиминираха Словения, след като се наложиха с 3:1 (19:25, 25:22, 25:17, 25:20). 

          Четвъртфиналният сблъсък е на 25 септември (четвъртък), а часът ще бъде определен допълнително. 

          „Янките" са за пети пореден път в осмицата – от 2010 г. насам те неизменно се класират за тази фаза от надпреварата. През 2018 г. печелят бронзов медал. 

          Словенците пък отбелязват второто си най-слабо класиране след 12-ото място през 2018 г. Това бе третото им участие на Мондиал. 

          Американците не започнаха по най-добрия начин, но след това владееха положението през по-голямата част от времето и закономерно спечелиха срещата. 

          Най-резултатен бе Габриел Гарсия с 26 точки (7 аса, 4 блокади), с 15 точки завърши Итън Чамплин (3 аса, 1 блокада). 14 точки записа Джордън Юърт. За съперника Тончек Щерн се отчете с 18 точки (1 блокада), с 13 точки завърши Ник Муянович (2 аса, 1 блокада).

