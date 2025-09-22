Във Финикс: Чарли Кърк почетен като „променил траекторията на историята“

На препълнения стадион „Стейт Фарм“ във Финикс, където над 60 000 души се събраха за възпоменателната церемония за убития активист Чарли Кърк, речите на американски лидери бяха белязани от силни лични и религиозни сравнения.
Кенеди-младши: Кърк като Христос
Рубио: Политическо убийство, но и лична загуба
Държавният секретар Марко Рубио нарече смъртта на Кърк „политическо убийство“ и „убийство на близък човек“. Той изтъкна приятелството на активиста с президента и с ключови представители на Белия дом.
Кърк, основател на консервативната младежка организация Turning Point USA, беше представен от говорителите като фигура, оставила трайно влияние върху американския политически живот въпреки ранната си смърт.
