Във Финикс: Чарли Кърк почетен като „променил траекторията на историята“

На препълнения стадион „Стейт Фарм“ във Финикс, където над 60 000 души се събраха за възпоменателната церемония за убития активист Чарли Кърк, речите на американски лидери бяха белязани от силни лични и религиозни сравнения.

Кенеди-младши: Кърк като Христос

„Христос почина на 33 години, но промени траекторията на историята. Чарли почина на 31 години… той също промени траекторията на историята," заяви министърът на здравеопазването и социалните услуги Робърт Ф. Кенеди-младши, като подчерта предаността на Кърк към Бога.

Рубио: Политическо убийство, но и лична загуба

Държавният секретар Марко Рубио нарече смъртта на Кърк „политическо убийство“ и „убийство на близък човек“. Той изтъкна приятелството на активиста с президента и с ключови представители на Белия дом.

„Нашата нация се нуждае от възможността да обсъжда различията си открито, честно, спокойно и с уважение. И Чарли Кърк е правил това повече от всеки друг жив в Съединените щати,“ каза Рубио.

Кърк, основател на консервативната младежка организация Turning Point USA, беше представен от говорителите като фигура, оставила трайно влияние върху американския политически живот въпреки ранната си смърт.