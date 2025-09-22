НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 22.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСвятПолитика

          Във Финикс: Чарли Кърк почетен като „променил траекторията на историята“

          0
          3
          Снимка: AP Photo / Rod Lamkey, Jr.
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          На препълнения стадион „Стейт Фарм“ във Финикс, където над 60 000 души се събраха за възпоменателната церемония за убития активист Чарли Кърк, речите на американски лидери бяха белязани от силни лични и религиозни сравнения.

          Кенеди-младши: Кърк като Христос

          „Христос почина на 33 години, но промени траекторията на историята. Чарли почина на 31 години… той също промени траекторията на историята,“ заяви министърът на здравеопазването и социалните услуги Робърт Ф. Кенеди-младши, като подчерта предаността на Кърк към Бога.

          - Реклама -

          Рубио: Политическо убийство, но и лична загуба

          Държавният секретар Марко Рубио нарече смъртта на Кърк „политическо убийство“ и „убийство на близък човек“. Той изтъкна приятелството на активиста с президента и с ключови представители на Белия дом.

          „Нашата нация се нуждае от възможността да обсъжда различията си открито, честно, спокойно и с уважение. И Чарли Кърк е правил това повече от всеки друг жив в Съединените щати,“ каза Рубио.

          Кърк, основател на консервативната младежка организация Turning Point USA, беше представен от говорителите като фигура, оставила трайно влияние върху американския политически живот въпреки ранната си смърт.

          На препълнения стадион „Стейт Фарм“ във Финикс, където над 60 000 души се събраха за възпоменателната церемония за убития активист Чарли Кърк, речите на американски лидери бяха белязани от силни лични и религиозни сравнения.

          Кенеди-младши: Кърк като Христос

          „Христос почина на 33 години, но промени траекторията на историята. Чарли почина на 31 години… той също промени траекторията на историята,“ заяви министърът на здравеопазването и социалните услуги Робърт Ф. Кенеди-младши, като подчерта предаността на Кърк към Бога.

          - Реклама -

          Рубио: Политическо убийство, но и лична загуба

          Държавният секретар Марко Рубио нарече смъртта на Кърк „политическо убийство“ и „убийство на близък човек“. Той изтъкна приятелството на активиста с президента и с ключови представители на Белия дом.

          „Нашата нация се нуждае от възможността да обсъжда различията си открито, честно, спокойно и с уважение. И Чарли Кърк е правил това повече от всеки друг жив в Съединените щати,“ каза Рубио.

          Кърк, основател на консервативната младежка организация Turning Point USA, беше представен от говорителите като фигура, оставила трайно влияние върху американския политически живот въпреки ранната си смърт.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Признаването на Държавата Палестина: къде стои светът днес

          Красимир Попов -
          След близо две години война в Газа, в неделя Великобритания, Австралия и Канада признаха палестинска държава. Очаква се Франция, Белгия и други страни да...
          Футбол

          Славия и Берое не се победиха в София

          Красимир Попов -
          Славия завърши 0:0 у дома срещу Берое в мач от деветия кръг на Първа лига. В 37-ата минута „белите“ вкараха гол, но след намеса на...
          Политика

          Доналд Тръмп пристигна на възпоменанието за Чарли Кърк във Финикс

          Красимир Попов -
          Президентът на САЩ Доналд Тръмп вече се намира на стадион „Стейт Фарм“ във Финикс, Аризона, където се провежда възпоменателна служба за покойния политик и...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions