Весела Лечева атакува Стефка Костадинова: България показва по най-лошия начин своето лице навън

„Тази госпожа не осъзнава дълбочината на проблема и тежките щети, които нанася по репутацията на БОК. Тя беше 20 години начело на олимпийското движение, беше голям състезател и би трябвало да поеме своята отговорност.“ Това обяви Весела Лечева по адрес на Стефка Костадинова.

- Реклама -

„Цялата ситуация, която се разви около БОК е изключително неприятна. 100-годишна история, толкова много медали, толкова много сълзи от гордост за България… И в един момент България показва по най-лошия начин своето лице навън“ – заяви Лечева и добави:

„Може би всеки един участник на олимпийските игри би трябвало да бъде зареден с основните принципи, основните послания, мисията на олимпийското движение в света – чест, достойнство, честна игра. Това, което липсва в днешно време в старото ръководство. Аз не мога да разбера как може да си част от олимпийското движение повече от 20 години и в същото време да вкараш в такава срамна ситуация Олимпийския комитет в България.“

„Парадоксално е, че г-жа Костадинова, заедно с бившия генерален секретар Белчо Горанов, продължават да получават заплата от БОК“ – обяви още новоизбраният председател на организацията.

„Нямаме никаква представа и поглед върху бюджета, който се разходва от Български олимпийски комитет в момента. Това са пари, които са пристигнали планувани от миналата година от бюджета на Министерството на младежта и спорта. В крайна сметка, това са обществени средства, публичен ресурс, пари, които са на българските данъкоплатци. Оперативната работа е възпрепятствана, 6 месеца пълно бездействие. Това ме притеснява“ – оплака се Лечева.