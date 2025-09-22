НА ЖИВО
Search Suggestions
      понеделник, 22.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортДруги

          Весела Лечева атакува Стефка Костадинова: България показва по най-лошия начин своето лице навън

          Сегашният председател на БОК заяви, че има бездействие в продължение на 6 месеца и оперативната работа не въри както трябва

          3
          133
          Снимка: БГНЕС
          Николай Минчев
          Николай Минчев
          Сподели
          Николай Минчев
          Николай Минчев

          „Тази госпожа не осъзнава дълбочината на проблема и тежките щети, които нанася по репутацията на БОК. Тя беше 20 години начело на олимпийското движение, беше голям състезател и би трябвало да поеме своята отговорност.“ Това обяви Весела Лечева по адрес на Стефка Костадинова.

          - Реклама -

          „Цялата ситуация, която се разви около БОК е изключително неприятна. 100-годишна история, толкова много медали, толкова много сълзи от гордост за България… И в един момент България показва по най-лошия начин своето лице навън“ – заяви Лечева и добави:

          „Може би всеки един участник на олимпийските игри би трябвало да бъде зареден с основните принципи, основните послания, мисията на олимпийското движение в света – чест, достойнство, честна игра. Това, което липсва в днешно време в старото ръководство. Аз не мога да разбера как може да си част от олимпийското движение повече от 20 години и в същото време да вкараш в такава срамна ситуация Олимпийския комитет в България.“

          „Парадоксално е, че г-жа Костадинова, заедно с бившия генерален секретар Белчо Горанов, продължават да получават заплата от БОК“ – обяви още новоизбраният председател на организацията.

          „Нямаме никаква представа и поглед върху бюджета, който се разходва от Български олимпийски комитет в момента. Това са пари, които са пристигнали планувани от миналата година от бюджета на Министерството на младежта и спорта. В крайна сметка, това са обществени средства, публичен ресурс, пари, които са на българските данъкоплатци. Оперативната работа е възпрепятствана, 6 месеца пълно бездействие. Това ме притеснява“ – оплака се Лечева.

          „Тази госпожа не осъзнава дълбочината на проблема и тежките щети, които нанася по репутацията на БОК. Тя беше 20 години начело на олимпийското движение, беше голям състезател и би трябвало да поеме своята отговорност.“ Това обяви Весела Лечева по адрес на Стефка Костадинова.

          - Реклама -

          „Цялата ситуация, която се разви около БОК е изключително неприятна. 100-годишна история, толкова много медали, толкова много сълзи от гордост за България… И в един момент България показва по най-лошия начин своето лице навън“ – заяви Лечева и добави:

          „Може би всеки един участник на олимпийските игри би трябвало да бъде зареден с основните принципи, основните послания, мисията на олимпийското движение в света – чест, достойнство, честна игра. Това, което липсва в днешно време в старото ръководство. Аз не мога да разбера как може да си част от олимпийското движение повече от 20 години и в същото време да вкараш в такава срамна ситуация Олимпийския комитет в България.“

          „Парадоксално е, че г-жа Костадинова, заедно с бившия генерален секретар Белчо Горанов, продължават да получават заплата от БОК“ – обяви още новоизбраният председател на организацията.

          „Нямаме никаква представа и поглед върху бюджета, който се разходва от Български олимпийски комитет в момента. Това са пари, които са пристигнали планувани от миналата година от бюджета на Министерството на младежта и спорта. В крайна сметка, това са обществени средства, публичен ресурс, пари, които са на българските данъкоплатци. Оперативната работа е възпрепятствана, 6 месеца пълно бездействие. Това ме притеснява“ – оплака се Лечева.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Футбол

          Лудогорец с информация към феновете си преди мача с Малмьо

          Николай Минчев -
          Лудогорец информира своите привърженици, които все още нямат билети за първия мач от основната фаза на Лига Европа срещу шведския шампион Малмьо в сряда,...
          Футбол

          Стилиян Петров: Постът „президент на БФС“ трябва да защитава интересите на футбола, а не лични облаги

          Николай Минчев -
          Бившият капитан на националния отбор по футбол на България и рекордьор по мачове с представителната фланелка Стилиян Петров атакува Българския футболен съюз. По случай...
          Футбол

          Ще има ли излизане от кризата? Валентин Илиев определи групата за мача на ЦСКА с Ботев Враца

          Николай Минчев -
          Изпълняващият длъжността временен старши треньор на ЦСКА Валентин Илиев избра състезателите за поредния мач на "червените" от Първа лига. Довечера от 20:30 часа на...

          3 КОМЕНТАРА

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions