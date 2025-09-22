НА ЖИВО
          Политика

          Вицепрезидентът Ванс и Тулси Габард с остри послания на възпоменанието за Чарли Кърк

          Снимка: cbsnews.com
          На стадион State Farm Arena в Аризона хиляди почетоха паметта на убития консервативен активист Чарли Кърк. Атмосферата на траурната служба беше наситена със силни политически и духовни послания.

          Вицепрезидентът Джей Ди Ванс заяви, че Кърк е бил убит от хора, които отричат самата основа на съвременната цивилизация:

          „Той ни беше отнет от онези, които презират добродетелите, върху които наистина е изградена нашата цивилизация: диалога, търсенето на истина, семейството и вярата.“

          Директорката на Националното разузнаване Тулси Габард предупреди, че убийството е част от по-широк опит за налагане на цензура:

          „Чарли Кърк беше толкова успешен, че силите на злото се почувстваха застрашени и се опитаха да го накарат да замълчи. Историята е пълна с мрачни събития, при които идеите не успяха да издържат на проверката. Техните защитници прибягнаха до насилие, цензура и сплашване.“

          В хода на церемонията присъстващите внесоха голям дървен кръст в центъра на стадиона – символичен жест, който събра тълпата около християнските ценности, за които Кърк често говореше.

          Чарли Кърк, основател на Turning Point USA и близък съюзник на президента Доналд Тръмп, беше смъртоносно прострелян на 10 септември по време на масово събитие в университета Юта Вали. Той беше едва на 31 години и остави съпруга и две деца.

