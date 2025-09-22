НА ЖИВО
      понеделник, 22.09.25
          Водещият на „Делници" Николай Колев на 32-рото издание на Българския фестивал на сливата в Троян

          Златина Петкова
          Водещият на предаването „Делници“ Николай Колев ни показа най-интересното от 32-рото издание на Българския фестивал на сливата в град Троян. Той ни срещна с някои от колоритните участници. Всеки от тях споделя с какво свързва традиционната българска ракия.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Донка Михайлова: Не бива да се закриват общинските ВиК дружества

          Златина Петкова -
          Водещият на предаването "Делници" Николай Колев интервюира кметицата на град Троян Донка Михайлова. Двамата коментираха 32-ото издание на Българския фестивал на сливата в Троян....
          Общество

          Протестиращи блокираха „Цариградско шосе“ в София

          Камелия Григорова -
          Движението по „Цариградско шосе“ в София е затруднено заради едновременно провеждане на два протеста – на жителите на квартал „Горубляне“ и на живеещи в...
          Крими

          Първи подробности за намерения труп край Смолян

          Камелия Григорова -
          Екопътека „Невястата“ край Смолян остана затворена днес, след като в района бе открито тяло на мъртъв човек, съобщи БТА. На място работят екипи на полицията,...

