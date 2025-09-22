Здравко Василев: Когато хлябът намалява, зрелищата стават все по-шумни, все по-ярки и все по-безвкусни

Първият победител в „Биг Брадър“ Здравко Василев коментира старта на новия сезон на риалити формата в публикация във „Фейсбук“.
„Хляб и зрелища!“
Василев започва с препратка към древната максима:
По думите му новият сезон е пример за това: „Екип от безупречни професионалисти с талант, ресурси и маркетинг превръщат кичa в зрелище, достатъчно скандално и цветно, за да грабне масата.“
Огледало на обществото
Василев прави паралел между риалити формата и политиката:
Той сравнява шоуто и с кварталната клюка: „Всички уж я презират, правят се, че не съществува, но знаят всичко за нея, коментират я, а някои дори са опитали забранения плод.“
Посланието зад избора на зрителите
Най-интересното за него е не скандалният кастинг, а изборът на публиката:
„Биг Брадър“ като социологически тест
Василев подчертава, че риалити форматът всъщност разкрива обществени нагласи:
И заключава:
„Изборът (и този път) е изцяло ваш.“
