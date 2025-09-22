Здравко Василев: Когато хлябът намалява, зрелищата стават все по-шумни, все по-ярки и все по-безвкусни

Първият победител в „Биг Брадър“ Здравко Василев коментира старта на новия сезон на риалити формата в публикация във „Фейсбук“.

„Хляб и зрелища!“

Василев започва с препратка към древната максима:

„Хляб и зрелища! – рецептата е вечна. Когато хлябът намалява, зрелищата стават все по-шумни, все по-ярки и все по-безвкусни.“

По думите му новият сезон е пример за това: „Екип от безупречни професионалисти с талант, ресурси и маркетинг превръщат кичa в зрелище, достатъчно скандално и цветно, за да грабне масата.“

Огледало на обществото

Василев прави паралел между риалити формата и политиката:

„Живеем в епоха на безпрецедентен избор – образователни канали, качествени сериали, документални филми – но зрителят отново протяга ръка към най-пошлото и най-скандалното. Нещо като избора на политици у нас – не липсват по-добри варианти, но винаги печели най-шумният, най-скандалният и най-малко стойностният.“

Той сравнява шоуто и с кварталната клюка: „Всички уж я презират, правят се, че не съществува, но знаят всичко за нея, коментират я, а някои дори са опитали забранения плод.“

Посланието зад избора на зрителите

Най-интересното за него е не скандалният кастинг, а изборът на публиката:

„Победи профилът на ‘белия работещ семеен хетеро мъж’, симпатизиращ на Русия и твърдо против еврото. Това не е просто избор на герой – това е огледало, което показва какъв модел хората припознават и тайно харесват.“

„Биг Брадър“ като социологически тест

Василев подчертава, че риалити форматът всъщност разкрива обществени нагласи:

„‘Биг Брадър’ може да е зрелище, но зрителите са утрешният електорат. Шоуто уж е ‘пошло’, но всъщност е един от най-честните социологически експерименти в реално време.“

И заключава:

„Изборът (и този път) е изцяло ваш.“