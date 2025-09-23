10 варненски села са на воден режим заради сушата и амортизираната мрежа

Десет села във Варненска област са на воден режим, тъй като се снабдяват с питейна вода от собствени източници, чийто обем намалява заради сушата. Това съобщава БНТ.

За местните жители липсата на вода е ежедневие.

„Лятно време, нали знаете, да няма вода е много трудно. Не всеки път ни стига водата, защото е много малко и като я пуснат и всеки да си напълни бидоните, имаме понякога само по два-три часа вода,“ разказва Маринка Ташева от с. Доброглед.

Мрежата в Доброглед е изградена преди повече от 50 години и е била предвидена за около 60 домакинства. Днес обаче вилната зона е в пъти по-голяма от селото, а източникът е един и същ. Засушаването и нарасналото потребление правят режима още по-тежък.

„Лятото сме на режим. Един ден има в селото вода, един ден в селищното образувание, но последните години и този режим не можем да изпълняваме, защото водата намаля драстично,“ обяснява кметът на селото Янка Павлова.

Според експерти решението може да бъде осигуряването на алтернативни източници, макар че най-ефективният вариант остава спирането на загубите по мрежата.

„Няма пречка за осигуряване на алтернативни водоизточници при остър недостиг на вода за населението, но това нека да остане като резервно решение,“ заяви инж. Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“.

Загубите във ВиК мрежата на Варна достигат 60% от общото потребление, а в някои региони на страната – дори до 80%.

„Тази мрежа е създадена преди 50–60 години, а се рехабилитира и подменя с много бавни темпове. Това не е ангажимент само на ВиК дружествата – голям ангажимент трябва да имат и общините, защото те са собственици на тези активи,“ коментира Яна Маринова, зам.-директор на ВиК-Варна.

Заради скъпите инвестиции и липсата на далновидни решения през последните 20 години хората в засегнатите села засега не могат да разчитат на друго, освен на природата.

„Все пак очакваме и есенно пълноводие. Надяваме се при добри хидрометеорологични условия нивата на всички язовири да се повишат,“ добавя Димитров.

Засега за жителите на Варна няма опасност от воден режим – въпреки че язовир „Камчия“ е намалял наполовина, недостигът се компенсира от Девненските извори, смятани за практически неизчерпаеми.