10 варненски села са на воден режим заради сушата и амортизираната мрежа

Десет села във Варненска област са на воден режим, тъй като се снабдяват с питейна вода от собствени източници, чийто обем намалява заради сушата. Това съобщава БНТ.
За местните жители липсата на вода е ежедневие.
Мрежата в Доброглед е изградена преди повече от 50 години и е била предвидена за около 60 домакинства. Днес обаче вилната зона е в пъти по-голяма от селото, а източникът е един и същ. Засушаването и нарасналото потребление правят режима още по-тежък.
Според експерти решението може да бъде осигуряването на алтернативни източници, макар че най-ефективният вариант остава спирането на загубите по мрежата.
Загубите във ВиК мрежата на Варна достигат 60% от общото потребление, а в някои региони на страната – дори до 80%.
Заради скъпите инвестиции и липсата на далновидни решения през последните 20 години хората в засегнатите села засега не могат да разчитат на друго, освен на природата.
Засега за жителите на Варна няма опасност от воден режим – въпреки че язовир „Камчия“ е намалял наполовина, недостигът се компенсира от Девненските извори, смятани за практически неизчерпаеми.
