77-годишна жена почина, колабирайки на пешеходна пътека в Смолян

77-годишна жена е колабирала и починала на място, докато пресичала пешеходна пътека, съобщи за „Фокус“ Елена Стоилова, говорител на Областната дирекция на МВР – Смолян.

Сигналът за инцидента е получен в 12:05 часа. Жената е пресичала на улица „Хан Пресиян“ в близост до спирката на Военното окръжие. Пристигналият на място екип на Спешна помощ е констатирал смъртта ѝ. По данни на полицията, жената е страдала от редица заболявания.

Движението по улицата е затруднено и се регулира от органите на реда.