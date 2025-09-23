НА ЖИВО
          87-годишна жена стана жертва на телефонна измама в Стара Загора

          87-годишна жена е била измамена по добре познатата схема „съдействие на полицията“, съобщават от Областната дирекция на МВР – Стара Загора.

          Сигналът е подаден на 19 септември, като по думите на жената, ден по-рано – на 18 септември – е получила няколко телефонни обаждания от непознати, които са я подвели, представяйки се за полицаи. Под претекст, че трябва да помогне в акция срещу измамници, тя е оставила дамска чанта с 13 000 лева пред входа на жилищния си блок, която е била взета от непознат мъж.

          По случая е образувано досъдебно производство и тече разследване.

          Полицията отново призовава към бдителност:

          От МВР напомнят, че жертви на телефонни измами най-често стават възрастни хора. Те апелират: предупредете възрастните си близки, обяснете им, че:

          Не трябва да дават пари или ценности на непознати, независимо от това какво им бъде казано.
          Полицията никога не иска съдействие по този начин и не събира пари!
          Не предоставяйте лични данни по телефона, включително адреси, номера на документи и банкови сметки.
          При съмнение – веднага се обадете на тел. 112 или потърсете свои близки.

          Важно: Не се съгласявайте да предавате пари на ръка, да ги хвърляте от терасата или да ги оставяте на публични места – това са сигурни признаци за измама.

          - Реклама -

