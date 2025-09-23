Адвокат Ина Лулчева: Делото на Благомир Коцев е политическо

Лулчева посочи, че има практика на съда в Страсбург, според която засягането на права по Конвенцията – както в случая правото на свобода – с цел, различна от допустимата, обслужва процеса по неправомерен начин.
Според нея остава въпросът защо за доказателства, налични още през ноември, обвинение е повдигнато едва през юли.
Лулчева подчерта, че твърденията сами по себе си не са доказателства:
Адвокатът посочи, че вече са разпитани множество свидетели, но нито един от тях не установява участие на кмета в организирана престъпна група или искане на подкуп.
В социалните мрежи Коцев също се изказа:
Днес Софийският апелативен съд гледа мярката за неотклонение на Благомир Коцев. По време на заседанието защитата поиска отвод на председателя на съдебния състав, но след съвещание искането беше отхвърлено.
Представител на Съюза на българските адвокати настоя заседанието да бъде видеозаснето и аудиозаписано, но съдът отхвърли предложението.
От своя страна прокуратурата заяви, че обвиняемият е извършил престъпленията, по които е обвинен, и че може да се направи извод за висока обществена опасност на деянието.
Пред съда Благомир Коцев помоли за по-лека мярка:
БГНЕС припомня, че кметът на Варна Благомир Коцев бе арестуван на 8 юли заедно с общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кетелиев, както и бизнесмена Ивайло Маринов. Те са обвинени за участие в организирана престъпна група за престъпления по служба, подкупи и изпиране на пари.
През юли Апелативният съд остави в ареста Коцев и двамата съветници, като отбеляза по-периферната роля на кмета. Ивайло Маринов бе пуснат на свобода срещу подписка. На 12 септември Софийският градски съд отново не уважи искането на Коцев за промяна на мярката „задържане под стража“.
Впоследствие няколко съдебни състава се отведоха от делото поради безпрецедентна негативна кампания и предишни конфликти с адвокатите на Коцев.
Междувременно в различни градове на страната се провеждат протести с искане за неговото освобождаване.