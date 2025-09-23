Адвокат Ина Лулчева: Делото на Благомир Коцев е политическо

„Делото срещу Благомир Коцев е политическо и то не е на базата на твърдения и обсъждания на политики, а на базата на юридически критерии, които аз изложих пред съда,“ заяви адвокат Ина Лулчева след днешното заседание на Софийски апелативен съд, предаде репортер на БГНЕС.

Лулчева посочи, че има практика на съда в Страсбург, според която засягането на права по Конвенцията – както в случая правото на свобода – с цел, различна от допустимата, обслужва процеса по неправомерен начин.

„Член 18 забранява за други цели да се използва наказателното производство. Обосновах пред съда чисто юридическите аргументи за това. Несъответният на закона начин на образуване на делото, несъответното на закона развитие впоследствие, пълно бездействие и повдигане на обвинения през юли месец на базата на доказателства, които са съществували и ноември, когато никой не е преценил, че те стигат за да се повдигне обвинение," изтъкна защитникът на Коцев.

Според нея остава въпросът защо за доказателства, налични още през ноември, обвинение е повдигнато едва през юли.

„Съдът каза, че Коцев следва да остане в ареста, защото е кмет и без да се налице основания нито по закон, нито по практиката на Европейския съд,“ коментира адвокатката.

Лулчева подчерта, че твърденията сами по себе си не са доказателства:

„То е като в живота, вие можете да кажете нещо, но аз дали ще ви повярвам ще преценя на базата на всичко. Никаква проверка не може да върви без да се разпита Деян Иванов,“ заяви тя.

Адвокатът посочи, че вече са разпитани множество свидетели, но нито един от тях не установява участие на кмета в организирана престъпна група или искане на подкуп.

„Ако тръгнат да се повдигат обвинения на местната администрацията заради това, че са недоволни гражданите, ще останем без нито един кмет, служител или какъвто и да е било друг човек,“ завърши Лулчева.

В социалните мрежи Коцев също се изказа:

„Ако бъда поставен пред избор между семейството си и Общината, ще избера семейството. Дъщеричката ми е болна от Ковид-19,“ написа той във Фейсбук.

Днес Софийският апелативен съд гледа мярката за неотклонение на Благомир Коцев. По време на заседанието защитата поиска отвод на председателя на съдебния състав, но след съвещание искането беше отхвърлено.

Представител на Съюза на българските адвокати настоя заседанието да бъде видеозаснето и аудиозаписано, но съдът отхвърли предложението.

„Прокуратурата е злоупотребила с правомощията си,“ заяви Лулчева, подчертавайки липсата на доказателства и реална опасност от престъпление.

От своя страна прокуратурата заяви, че обвиняемият е извършил престъпленията, по които е обвинен, и че може да се направи извод за висока обществена опасност на деянието.

Пред съда Благомир Коцев помоли за по-лека мярка:

„Молбата ми е да остана при семейството си. Имам семейство и това ще облекчи техните мъки,“ каза той.

БГНЕС припомня, че кметът на Варна Благомир Коцев бе арестуван на 8 юли заедно с общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кетелиев, както и бизнесмена Ивайло Маринов. Те са обвинени за участие в организирана престъпна група за престъпления по служба, подкупи и изпиране на пари.

През юли Апелативният съд остави в ареста Коцев и двамата съветници, като отбеляза по-периферната роля на кмета. Ивайло Маринов бе пуснат на свобода срещу подписка. На 12 септември Софийският градски съд отново не уважи искането на Коцев за промяна на мярката „задържане под стража“.

Впоследствие няколко съдебни състава се отведоха от делото поради безпрецедентна негативна кампания и предишни конфликти с адвокатите на Коцев.

Междувременно в различни градове на страната се провеждат протести с искане за неговото освобождаване.