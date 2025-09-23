Ина Лулчева: Съдът толерира прокуратурата и показва пристрастност

Това заяви адвокат Ина Лулчева, защитник на кмета на Варна Благомир Коцев, след като Софийският апелативен съд потвърди мярката му за неотклонение „задържане под стража“. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.
Мотивите на съда са, че Коцев може да извърши ново престъпление, ако бъде освободен.
Лулчева обаче посочи, че съдът се е позовал на аргументи извън рамките на обвинението:
По думите ѝ доводите за опасност от извършване на нови престъпления са напълно несъстоятелни и целят единствено отстраняването на Коцев от поста му:
Оттук нататък, според адвокат Лулчева, приоритет ще бъде натиск върху прокуратурата:
