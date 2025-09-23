НА ЖИВО
          - Реклама -
          Ина Лулчева: Съдът толерира прокуратурата и показва пристрастност

          адв. Ина Лулчева / Снимка: БГНЕС
          „Съдът показа едно пренебрежение към доказателствата, отново отказа да контролира прокуратурата и всъщност толерира нейните тези, които никой друг не излага.“

          Това заяви адвокат Ина Лулчева, защитник на кмета на Варна Благомир Коцев, след като Софийският апелативен съд потвърди мярката му за неотклонение „задържане под стража“. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

          Мотивите на съда са, че Коцев може да извърши ново престъпление, ако бъде освободен.

          Лулчева обаче посочи, че съдът се е позовал на аргументи извън рамките на обвинението:

          „Обсъждаше се някаква обществена поръчка, за която никой друг не повдига въпроса… Тя е проверена и от съда, и от Комисията за защита на конкуренцията и не може да се преразглежда вече. Но съдът извежда обвинителни факти, които дори прокурорът не твърди. Това установява явна пристрастност и предубеденост и доказва, че исканията за отводи, които направихме, са били напълно основателни.“

          По думите ѝ доводите за опасност от извършване на нови престъпления са напълно несъстоятелни и целят единствено отстраняването на Коцев от поста му:

          „Това не може да бъде цел на никое наказателно производство и поставя в изключително унизително положение юристите, които участваме в тези дела – за да се спазва законът, а не да удовлетворяваме нечии политически амбиции.“

          Оттук нататък, според адвокат Лулчева, приоритет ще бъде натиск върху прокуратурата:

          „Най-вероятно ще се опитаме да накараме прокуратурата да работи, което се оказва доста трудно и невъзможно.“

          - Реклама -

