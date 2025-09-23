НА ЖИВО
          Аферата „Хаяши": Скандални разкрития за премиерския хотел

          Снимка: Facebook/Факла
          Луксозният хотел „Хаяши“ на входа на Борисовата градина, отличаващ се с ефектна фасадна стена-водопад, постави редица въпроси за злоупотреба с власт и събуди обществени реакции. Причината – според публични данни голям дял от обекта е собственост на съпругата на премиера Росен Желязков.

          Журналистите Страхил Ангелов и Недялко Недялков от инициативата „Фронт за лева“ изнесоха нови подробности около случая.

          „Съпругата на премиера е придобила 30% от бъдещия хотел срещу едва 1500 лева,“ заяви Ангелов, като уточни, че това поражда сериозни съмнения за нереалистични сделки и прикрити облаги.

          „Кой и защо би отстъпил 30% от собствеността си върху един такъв проблемен парцел, който е в парка, срещу 1500 лв.? Отговорът, за който аз се сещам, е, че „оправянето“ на подобен имот, т.е. да се извади разрешително за строеж за хотел в парка изисква специфични усилия. Това не всеки може да го направи и явно срещу помощта, която Желязков е оказал на въпросната фирма, жена му е получила 30% дял срещу 1500 лв.“, смята Ангелов.

          Недялко Недялков припомни, че парцелът е придобит още през 2009 г., когато Росен Желязков заема поста главен секретар на Столичната община.

          „Тук не става въпрос само за търговия с влияние, но и за възможно укриване на доходи. Данните са публични и могат да се видят в имотния и търговския регистър,“ подчерта той.

          Недялков допълни, че „Фронт за лева“ подкрепя инициативата на партия „Възраждане“ за създаване на парламентарна анкетна комисия, която да разследва казуса.

          Журналистът отправи и покана към гражданите:

          „В четвъртък, 25 септември, от 18:30 часа ще покажем на живо хотел „Хаяши“ на бул. „Симеоновско шосе“ №4. Експертна комисия от строители и оценители ще направи независима експертиза на финансово-инженерната част на обекта.“

          - Реклама -

          НЕЗАБАВЕН АРЕСТ И КОФИСКАЦИЯ НА АКТИВИТЕ СДОЖИВОТЕН ЗАТВОР!!!!!! ТАКА ДЕЙСТВАТ НОРМАЛНИТЕ И ЗАКОНОВИ ДЕМОКРАТИЧНИ ДЪРЖАВИ!!!! СИГУРЕН СЪМ ,ЧЕ НА ЖЕЛЯЗКОВ И СЪПРУГАТА МУ БЕЗРАБОТНАТА АКТРИСА ИМ ТРЕПЕРЯТ ГАЩИТЕ!!!! ЗАЩО НАШАТА ПРОКУРАТУРА МЪЛЧИ И НЕ ДЕЙСТВА!!!!!

