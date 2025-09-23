Аферата „Хаяши“: Скандални разкрития за премиерския хотел

Луксозният хотел „Хаяши“ на входа на Борисовата градина, отличаващ се с ефектна фасадна стена-водопад, постави редица въпроси за злоупотреба с власт и събуди обществени реакции. Причината – според публични данни голям дял от обекта е собственост на съпругата на премиера Росен Желязков.
Журналистите Страхил Ангелов и Недялко Недялков от инициативата „Фронт за лева“ изнесоха нови подробности около случая.
Недялко Недялков припомни, че парцелът е придобит още през 2009 г., когато Росен Желязков заема поста главен секретар на Столичната община.
Недялков допълни, че „Фронт за лева“ подкрепя инициативата на партия „Възраждане“ за създаване на парламентарна анкетна комисия, която да разследва казуса.
Журналистът отправи и покана към гражданите:
