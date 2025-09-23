НА ЖИВО
          Арестуваха мъж, насочил лазер към хеликоптера на Тръмп

          Снимка: БГНЕС
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Американските власти задържаха 33-годишния Джейкъб Самюел Уинклер, след като той насочил червен лазерен лъч към президентския хеликоптер Marine One, докато Доналд Тръмп е бил на борда му при излитане от Белия дом, съобщи АФП.

          Инцидентът е бил забелязан от агент на Сикрет сървис, който веднага реагирал. Уинклер е арестуван на място и обвинен в насочване на лазер към въздухоплавателно средство – престъпление, за което законът предвижда до пет години затвор.

          По време на ареста мъжът паднал на колене и многократно повтарял:

          „Трябва да се извиня на Доналд Тръмп“.

          В последвалия разпит той обяснил, че не знаел за забраната и че обичайно използвал лазера, за да го насочва към „различни обекти като пътни знаци“.

          По същото време Тръмп пътувал за щата Вирджиния, където изнесъл реч в American Cornerstone Institute.

          - Реклама -

