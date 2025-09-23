НА ЖИВО
          Начало

          Астрономическата есен настъпи, кога местим стрелките с час назад

          Снимка: БГНЕС
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          В понеделник, 22 септември, точно в 21:19 часа българско време настъпи астрономическата есен. Тя започва с есенното равноденствие – моментът в годината, когато денят и нощта са почти еднакви по продължителност. От този ден нататък светлата част постепенно намалява, а нощите стават все по-дълги.

          

          Есента в Северното полукълбо обхваща месеците септември, октомври и ноември. Характерна е с понижаването на температурите, пъстрата есенна окраска на листата и подготовката на природата за зимния сезон. През 2025 г. в този период ще преминем и към зимно часово време – в нощта на 26 срещу 27 октомври, когато в 4:00 ч. стрелките ще бъдат върнати с час назад.

          Астрономическата есен има значение не само като научен феномен, но и като символ в различни култури – често свързван с празници на реколтата и с равновесието между светлина и тъмнина.

          Небето през следващите месеци ще предложи интересни явления за наблюдение. Най-забележителен ще бъде метеорният поток Ориониди, чийто пик е около 21–22 октомври, когато при ясно време могат да се видят десетки падащи звезди на час. През ноември ще следват Леонидите, макар тази година да се очаква по-скромна активност. Пълнолунията ще са на 7 октомври, 5 ноември и 5 декември. Освен това Юпитер и Сатурн ще бъдат лесно видими вечер на небето, а Марс постепенно ще започне да изгрява рано сутрин.

          

