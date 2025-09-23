НА ЖИВО
          Атлетик Билбао не успя да пречупи последния в Ла Лига

          И двата състава имаха положения за победни голове, в това число и ситуации едно на едно срещу вратаря

          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов
          Станимир Бакалов

          Отборите на Атлетик Билбао и Жирона, които са в серия на лоши резултати, направиха атрактивно 1:1 в среща от шестия кръг на Ла Лига. Мароканецът Азедин Унаи вкара красив гол за за каталунците след само девет минути игра, а в 48-ата Микел Яурегисар изравни.

          - Реклама -

          С тази точка баските вече имат десет в актива си, докато Жирона е последен с едва две, като все още няма нито един успех.

          Атлетик беше загубил последните си три мача и феновете на “Катедралата” се надяваха, че победата е гарантирана срещу намиращия се на дъното съперник. Това обаче не се случи, тъй като този път гостите бяха доста по-активни.

          И двата състава имаха положения за победни голове, в това число и ситуации едно на едно срещу вратаря.

