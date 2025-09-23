НА ЖИВО
          Българите движат имотния бум по северното крайбрежие на Гърция

          Снимка: shutterstock
          3228 български граждани официално са декларирали собственост в Гърция до края на миналата година, съобщава гръцкият вестник „Катимерини“. Според изданието българите са основна движеща сила зад строителния и ценовия бум в курортни селища като Офринио, Неа Перамос и Ираклица.

          Само в района на Кавала, българите се превръщат от туристи в собственици – купуват всичко – от терени за каравани до луксозни триетажни вили. Новото строителство често се изкупува още „на зелено“. По данни на местни агенции близо половината от клиентите са българи.

          Цените на имотите се покачват рязко – от 900 евро на кв.м. до над 2500 евро, а луксозни вили за над 1 милион евро се продават още преди да бъдат построени. Архитекти и брокери твърдят, че купувачите са предимно семейства, които разчитат на спестявания или банкови кредити и често отдават имотите под наем.

          Макар местният бизнес да печели от българския интерес, някои жители се оплакват от презастрояване, претоварена инфраструктура и недостъпни цени за местните. Има и напрежение, свързано с историческата памет за българското присъствие в региона. По-младите обаче гледат прагматично – българите удължават сезона и внасят свежи приходи.

