НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 23.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоСпортВолейбол

          България срещу САЩ в четвъртфинал на Световното по волейбол

          0
          108
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Сподели
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Националните отбори на България и САЩ ще изиграят своя четвъртфинал в четвъртък от 15:00 часа българско време. Организаторите обявиха програмата, като битката на „лъвовете“ е последна за деня.

          „Очакваме истински спектакъл, публиката ще бъде свидетел на много емоции,“ споделиха организаторите.

          - Реклама -

          По-рано същия ден – от 10:30 часа – ще се изправят един срещу друг Чехия и Иран, а победителят от този мач ще срещне този от двубоя САЩ – България. Полуфиналите на Световното ще се проведат в събота.

          В сряда са насрочени и другите два четвъртфинала:

          • 10:30 часа – Италия срещу Белгия
          • 15:00 часа – Полша срещу Турция

          Националните отбори на България и САЩ ще изиграят своя четвъртфинал в четвъртък от 15:00 часа българско време. Организаторите обявиха програмата, като битката на „лъвовете“ е последна за деня.

          „Очакваме истински спектакъл, публиката ще бъде свидетел на много емоции,“ споделиха организаторите.

          - Реклама -

          По-рано същия ден – от 10:30 часа – ще се изправят един срещу друг Чехия и Иран, а победителят от този мач ще срещне този от двубоя САЩ – България. Полуфиналите на Световното ще се проведат в събота.

          В сряда са насрочени и другите два четвъртфинала:

          • 10:30 часа – Италия срещу Белгия
          • 15:00 часа – Полша срещу Турция

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Спорт

          Еспаньол показа характер до последните секунди и остана непобеден у дома

          Станимир Бакалов -
          Еспаньол и Валенсия завършиха 2:2  в атрактивен мач от 6-тия кръг на Ла Лига. Гостите повеждаха на два пъти, но каталунският тим показа характер...
          Спорт

          Атлетик Билбао не успя да пречупи последния в Ла Лига

          Станимир Бакалов -
          Отборите на Атлетик Билбао и Жирона, които са в серия на лоши резултати, направиха атрактивно 1:1 в среща от шестия кръг на Ла Лига....
          Тенис

          Григор Димитров се раздели с треньора си Джейми Делгадо

          Красимир Попов -
          Най-добрият български тенисист Григор Димитров изненада феновете си, като обяви раздялата с личния си треньор Джейми Делгадо. Двамата работиха заедно през последните три години. „След...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions