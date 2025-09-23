България срещу САЩ в четвъртфинал на Световното по волейбол

Националните отбори на България и САЩ ще изиграят своя четвъртфинал в четвъртък от 15:00 часа българско време. Организаторите обявиха програмата, като битката на „лъвовете“ е последна за деня.
По-рано същия ден – от 10:30 часа – ще се изправят един срещу друг Чехия и Иран, а победителят от този мач ще срещне този от двубоя САЩ – България. Полуфиналите на Световното ще се проведат в събота.
В сряда са насрочени и другите два четвъртфинала:
- 10:30 часа – Италия срещу Белгия
- 15:00 часа – Полша срещу Турция
