НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 23.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЗдраве

          Безплатни кардиологични прегледи в „Пирогов“ по повод Световния ден на сърцето

          0
          6
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Университетската спешна болница „Н. И. Пирогов“ ще отбележи Световния ден на сърцето – 29 септември с безплатни профилактични кардиологични прегледи ден по-рано – на 28 септември 2025 г. (неделя).

          - Реклама -

          Прегледите са предназначени специално за пациенти, които са стентирани или вече са преживели инфаркт. Те се организират от екипа на Клиниката по кардиология на УМБАЛСМ „Пирогов“.

          Инициативата ще бъде водена от проф. Мария Миланова, началник на клиниката, и д-р Димитър Валериев, завеждащ Отделението по кардиологична реанимация, заедно с техните екипи.

          📍 Място: Партерен етаж на Клиниката по кардиология в „Пирогов“
          🕘 Начален час: 9:00 ч. на 28 септември (неделя)

          Как да се запишете:

          За участие е необходимо предварително записване на телефон 0882 000 712.
          📅 Записването е възможно всеки делничен ден между 9:00 и 15:00 ч.

          Пациентите не заплащат нищо за профилактичните прегледи. Задължително трябва да носят цялата медицинска документация, с която разполагат.

          Университетската спешна болница „Н. И. Пирогов“ ще отбележи Световния ден на сърцето – 29 септември с безплатни профилактични кардиологични прегледи ден по-рано – на 28 септември 2025 г. (неделя).

          - Реклама -

          Прегледите са предназначени специално за пациенти, които са стентирани или вече са преживели инфаркт. Те се организират от екипа на Клиниката по кардиология на УМБАЛСМ „Пирогов“.

          Инициативата ще бъде водена от проф. Мария Миланова, началник на клиниката, и д-р Димитър Валериев, завеждащ Отделението по кардиологична реанимация, заедно с техните екипи.

          📍 Място: Партерен етаж на Клиниката по кардиология в „Пирогов“
          🕘 Начален час: 9:00 ч. на 28 септември (неделя)

          Как да се запишете:

          За участие е необходимо предварително записване на телефон 0882 000 712.
          📅 Записването е възможно всеки делничен ден между 9:00 и 15:00 ч.

          Пациентите не заплащат нищо за профилактичните прегледи. Задължително трябва да носят цялата медицинска документация, с която разполагат.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Вигенин: Необходима е „стена от дронове“, за да няма Трета световна война

          Антония Лазарова -
          „Премиерът на Полша подхожда внимателно към проблема с навлизането на руски дронове, и това е правилно. Подобни инциденти не трябва да прераснат
          Крими

          СКАНДАЛ: Българин инвалид е отвлечен за мобилизация в Украйна

          Антония Лазарова -
          Председателят на Комисията за българите в чужбина към Народното събрание Стоян Таслаков алармира за тежък случай, в който български гражданин с
          Правосъдие

          Съдът гледа окончателната мярка на Благомир Коцев

          Антония Лазарова -
          Софийският апелативен съд предстои да се произнесе окончателно по мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев,

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions