Безплатни кардиологични прегледи в „Пирогов“ по повод Световния ден на сърцето

Университетската спешна болница „Н. И. Пирогов“ ще отбележи Световния ден на сърцето – 29 септември с безплатни профилактични кардиологични прегледи ден по-рано – на 28 септември 2025 г. (неделя).

Прегледите са предназначени специално за пациенти, които са стентирани или вече са преживели инфаркт. Те се организират от екипа на Клиниката по кардиология на УМБАЛСМ „Пирогов“.

Инициативата ще бъде водена от проф. Мария Миланова, началник на клиниката, и д-р Димитър Валериев, завеждащ Отделението по кардиологична реанимация, заедно с техните екипи.

📍 Място: Партерен етаж на Клиниката по кардиология в „Пирогов“

🕘 Начален час: 9:00 ч. на 28 септември (неделя)

Как да се запишете:

За участие е необходимо предварително записване на телефон 0882 000 712.

📅 Записването е възможно всеки делничен ден между 9:00 и 15:00 ч.

Пациентите не заплащат нищо за профилактичните прегледи. Задължително трябва да носят цялата медицинска документация, с която разполагат.