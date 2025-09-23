НА ЖИВО
          БФС свиква заседание за избор на нови селекционери на националните отбори

          Снимка: Gol.bg
          Изпълнителният комитет на Българския футболен съюз ще проведе заседание на 24 септември от 11:00 ч. в Националната футболна база в „Бояна“. Основният акцент ще бъде изборът на нови селекционери за националните отбори.

          Очакванията са досегашният наставник на младежите до 21 години Александър Димитров да поеме представителния тим, а за негов наследник при младежите да бъде назначен Тодор Янчев.

          От БФС съобщиха, че след края на заседанието ще се проведе пресконференция, на която официално ще бъдат обявени взетите решения.

          Новият селекционер на представителния тим няма да има много време за подготовка – световните квалификации продължават още през октомври.

          • 11 октомври, София: България – Турция
          • 14 октомври, гостуване: Испания – България
          • 15 ноември, гостуване: Турция – България
          • 18 ноември, София: България – Грузия

          България вече претърпя тежки загуби с 0:3 от Испания и 0:3 от Грузия, което доведе до раздялата с предишния селекционер Илиан Илиев.

          Илиев, който остава начело на Черно море, води националите в общо 18 срещи, в които записа 3 победи, 9 равенства и 6 загуби.

