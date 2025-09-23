Борис Бонев към Пеевски: Вместо „Топлофикация“ дай Борисов на прокурор

„Делян Пеевски е решил да дава столичната „Топлофикация“ и Столична община на прокурор, за да провери дали дружеството не се води към фалит. Разбира се, че това дружество се води към фалит, но не от днес, не от кмета Терзиев, а през последните поне 25 години, 20, от които управляваха ГЕРБ, с които „ДПС-Ново начало“ е партньор в националното управление. Ако някого ще давате на прокурор, по-добре дайте Бойко Борисов на прокурор в качеството му на бивш кмет на столична община. По-добре дайте лидерите на ГЕРБ на прокурор в качеството им на хора, които управляваха този град повече от 20 години.“

Това заяви общинският съветник от „Спаси София“ Борис Бонев на пресконференция в Столична община.

„По-притеснителното на тази заявка, която Пеевски отправи днес, е че това е, видимо разместване на политическите пластове. София, Пловдив, Варна и няколко други големи градове са за Борисов, а цялата останала държава е за Пеевски. За нас е ясен сигналът, че Пеевски се полакоми и се полакомил да вземе вече и София. Това е много лоша новина за София и продължаващо лоша новина за държавата. Спаси София е твърд опонент на ГЕРБ, ще сме абсолютно безкомпромисни срещу всеки опит на Пеевски да се намеси в София, да превземе София и да я контролира“, каза още Бонев.

