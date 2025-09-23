Борис Бонев към Пеевски: Вместо „Топлофикация“ дай Борисов на прокурор

„Делян Пеевски е решил да дава столичната „Топлофикация“ и Столична община на прокурор, за да провери дали дружеството не се води към фалит. Разбира се, че това дружество се води към фалит, но не от днес, не от кмета Терзиев, а през последните поне 25 години, 20, от които управляваха ГЕРБ, с които „ДПС-Ново начало“ е партньор в националното управление. Ако някого ще давате на прокурор, по-добре дайте Бойко Борисов на прокурор в качеството му на бивш кмет на столична община. По-добре дайте лидерите на ГЕРБ на прокурор в качеството им на хора, които управляваха този град повече от 20 години.“
Това заяви общинският съветник от „Спаси София“ Борис Бонев на пресконференция в Столична община.
