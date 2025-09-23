Борисов: Готов съм да съдействам за завръщането на Любомир Киров в България

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че е готов лично да съдейства за завръщането на българския гражданин Любомир Киров от Украйна.
Любомир Киров, на 28 години от Сандански, живее в Одеса от 2018 г., за да се грижи за болната си баба. Според баща му той е инвалид, тъй като едната му ръка е силно увредена.
Киров е с двойно гражданство – българско и украинско, което означава, че има задължения към Украйна и може да бъде мобилизиран, уточниха от Министерството на външните работи.
От външнополитическото ведомство увериха, че поддържат активна комуникация със семейството на Киров и с компетентните украински институции.
