      сряда, 24.09.25
          Борисов: Готов съм да съдействам за завръщането на Любомир Киров в България

          Снимка: БГНЕС
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов
          Красимир Попов

          Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че е готов лично да съдейства за завръщането на българския гражданин Любомир Киров от Украйна.

          „За да бъде осъществено това, той трябва официално да се откаже от украинското си гражданство. Готов съм да се свържа лично с президента Зеленски, за да се намери най-благоприятното решение,“ написа Борисов във Facebook.

          Любомир Киров, на 28 години от Сандански, живее в Одеса от 2018 г., за да се грижи за болната си баба. Според баща му той е инвалид, тъй като едната му ръка е силно увредена.

          „Преди 20 дни – на 1 септември, го отвлякоха пред къщата на майка му. Излиза на улицата да подиша малко въздух. Излиза и не се прибира. След 15–20 минути майка му чува някакъв шум отвън. Излиза и го няма,“ разказа бащата на Киров пред Нова тв.

          Киров е с двойно гражданство – българско и украинско, което означава, че има задължения към Украйна и може да бъде мобилизиран, уточниха от Министерството на външните работи.

          „Гражданинът Любомир Киров притежава както българско, така и украинско гражданство. Съгласно действащото законодателство на Украйна, лицата с украинско гражданство имат определени задължения, когато се намират на територията на страната, включително и мобилизация,“ подчертаха от МВнР.

          От външнополитическото ведомство увериха, че поддържат активна комуникация със семейството на Киров и с компетентните украински институции.

          „Българската страна следи внимателно развитието на случая и полага всички усилия в рамките на своите правомощия за оказване на защита на неговите права,“ заявиха още от МВнР.

