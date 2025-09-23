НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 23.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Бременните жени могат да се имунизират безплатно срещу коклюш

          0
          8
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип
          Сподели
          Новинарски Екип
          Новинарски Екип

          Осигурени са ваксини срещу коклюш за целева имунизация на бременни жени, съобщават от онлайн платформата „Плюс мен“.

          - Реклама -

          Имунизацията е безплатна и доброволна, като се извършва само при документиран гестационен срок между 27-а и 36-а седмица.

          Почина Никола Пилич – легенда в тениса и треньор на шампиони Почина Никола Пилич – легенда в тениса и треньор на шампиони

          Целта е да се осигури защита на новороденото през първите седмици след раждането, когато рискът от тежко протичане на коклюш и смърт е най-висок.

          От началото на годината в България са регистрирани 74 случая на коклюш, като най-много заболели има в София, Пловдив и Търговище. Анализите показват, че 80% от случаите са сред деца, а най-засегнати са кърмачетата под една година – със заболеваемост от 32 на 100 000 души, съобщава БТА.

          Списък с лечебните заведения и имунизационните кабинети към регионалните здравни инспекции, в които се извършват ваксинациите на бременни, е публикуван на сайта „Плюс мен“.

          Припомня се, че през миналата година в страната беше обявена епидемия от коклюш, довела до смъртта на три кърмачета, които не са били имунизирани поради недостигната възраст.

          Общият брой заболели през 2024 г. достигна 2721, като най-много засегнати отново бяха деца под една година. В периода от 9 май до края на декември 2024 г. в страната бяха въведени временни противоепидемични мерки за ограничаване на разпространението на инфекцията.

          Осигурени са ваксини срещу коклюш за целева имунизация на бременни жени, съобщават от онлайн платформата „Плюс мен“.

          - Реклама -

          Имунизацията е безплатна и доброволна, като се извършва само при документиран гестационен срок между 27-а и 36-а седмица.

          Почина Никола Пилич – легенда в тениса и треньор на шампиони Почина Никола Пилич – легенда в тениса и треньор на шампиони

          Целта е да се осигури защита на новороденото през първите седмици след раждането, когато рискът от тежко протичане на коклюш и смърт е най-висок.

          От началото на годината в България са регистрирани 74 случая на коклюш, като най-много заболели има в София, Пловдив и Търговище. Анализите показват, че 80% от случаите са сред деца, а най-засегнати са кърмачетата под една година – със заболеваемост от 32 на 100 000 души, съобщава БТА.

          Списък с лечебните заведения и имунизационните кабинети към регионалните здравни инспекции, в които се извършват ваксинациите на бременни, е публикуван на сайта „Плюс мен“.

          Припомня се, че през миналата година в страната беше обявена епидемия от коклюш, довела до смъртта на три кърмачета, които не са били имунизирани поради недостигната възраст.

          Общият брой заболели през 2024 г. достигна 2721, като най-много засегнати отново бяха деца под една година. В периода от 9 май до края на декември 2024 г. в страната бяха въведени временни противоепидемични мерки за ограничаване на разпространението на инфекцията.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Крими

          Седем нелегални мигранти заловени край Созопол

          Новинарски Екип -
          На 21 септември, малко преди 17:00 ч., в района на КПП край село Крушевец, община Созопол, полицейски служители са спрели за проверка лек автомобил.
          Политика

          „Да, България“ предлага нов закон за изкуствения интелект

          Камелия Григорова -
          Нов законопроект за използването и развитието на изкуствения интелект (ИИ) в България беше представен от „Да, България“ с подкрепата на парламентарната група „Продължаваме промяната...
          Инциденти

          Пожар в село Стоян Михайловски изпепели покрив, двамата собственици пострадаха

          Новинарски Екип -
          Двама мъже са пострадали при пожар в село Стоян Михайловски, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Шумен.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions