Бременните жени могат да се имунизират безплатно срещу коклюш

Осигурени са ваксини срещу коклюш за целева имунизация на бременни жени, съобщават от онлайн платформата „Плюс мен“.

- Реклама -

Имунизацията е безплатна и доброволна, като се извършва само при документиран гестационен срок между 27-а и 36-а седмица.

Целта е да се осигури защита на новороденото през първите седмици след раждането, когато рискът от тежко протичане на коклюш и смърт е най-висок.

От началото на годината в България са регистрирани 74 случая на коклюш, като най-много заболели има в София, Пловдив и Търговище. Анализите показват, че 80% от случаите са сред деца, а най-засегнати са кърмачетата под една година – със заболеваемост от 32 на 100 000 души, съобщава БТА.

Списък с лечебните заведения и имунизационните кабинети към регионалните здравни инспекции, в които се извършват ваксинациите на бременни, е публикуван на сайта „Плюс мен“.

Припомня се, че през миналата година в страната беше обявена епидемия от коклюш, довела до смъртта на три кърмачета, които не са били имунизирани поради недостигната възраст.

Общият брой заболели през 2024 г. достигна 2721, като най-много засегнати отново бяха деца под една година. В периода от 9 май до края на декември 2024 г. в страната бяха въведени временни противоепидемични мерки за ограничаване на разпространението на инфекцията.