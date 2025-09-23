НА ЖИВО
          „D2" отново заедно: Групата се събра в оригиналния си състав

          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова
          Антония Лазарова

          Една от най-емблематичните български рок групи – „D2“, се събра в оригиналния си състав по случай своя 25-годишен юбилей и зарадва феновете с чисто нов сингъл. Музикантите заявиха, че завръщането им е естествено продължение на история, която, според тях, няма край.

          Началото на „D2“ е поставено през 1998 г. след телефонен разговор между Димитър Кърнев и Александър Обретенов. Малко след това групата постига бърз успех – първият им сингъл „Не мога да спра да те обичам“ става хит за дни, а следващата им песен „Ледено момиче“ се превръща в един от най-продаваните продукти на българския музикален пазар.

          D2 е направена от нулата. В сърцевината на пътя ни винаги е била любовта към музиката“, сподели китаристът Димитър Кърнев.

          Две десетилетия по-късно идеята за събирането идва от вокалиста Дичо. „Не че сме прекратявали връзката си през годините. Напротив, останахме приятели през цялото това време“, разказа басистът Александър Обретенов.

          Групата вече представи новия си сингъл „Преди да кажеш не“, който Кърнев определя като „истинска рок балада, свързана с историята на групата отпреди 20 години“.

          Усещам и трепета, и носталгията, но най-важното е, че в сърцето си сме същите хора, каквито бяхме в началото“, допълва Обретенов.

          Музикантите вярват, че тяхната приказка ще продължи. „Има истории без край. Надявам се нашата да е от тези“, каза Кърнев.

