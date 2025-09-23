„Да, България“ предлага нов закон за изкуствения интелект

Нов законопроект за използването и развитието на изкуствения интелект (ИИ) в България беше представен от „Да, България“ с подкрепата на парламентарната група „Продължаваме промяната – Демократична България“. Проектът бе обявен в клуб „Перото“ в София, в присъствието на медии и представители на неправителствения сектор. Очаква се текстовете да бъдат внесени в Народното събрание в началото на следващата седмица.
Основни цели на законопроекта
Съпредседателят на „Да, България“ Божидар Божанов подчерта, че държавата трябва да има ясна нормативна рамка за ИИ:
Сред основните приоритети са:
Повишаване конкурентоспособността на икономиката чрез ИИ.
Подпомагане на бизнеса и администрацията за по-автоматизирана и ефективна работа.
Инвестиции и квалификация – адаптиране на работниците, включително държавните служители, към работа с новите технологии.
Ограничаване на рисковете за националната сигурност и предотвратяване на злоупотреби.
Какво предвиждат текстовете
Приложение на Европейския акт за изкуствения интелект (Регламент (ЕС) 2024/1689).
Използване на ИИ в обществения сектор за електронни услуги и анализ на политики.
Национален координатор и орган за етично използване на ИИ, които ще изготвят стратегия и ще участват в международни експертни групи.
Финансови стимули – целево финансиране и ваучери за малки и средни предприятия.
Защита на гражданите – забрана за използване на лични данни на деца за „трениране“ на модели и анализ на рисковете за уязвими групи.
Ограничения и насоки
Законопроектът изключва използването на ИИ за референдуми и избори, но допуска прилагането му при гранична охрана. Предвижда се забрана за високорискови технологии от трети страни като Китай и Русия, ако има риск от незаконно съдържание.
Божанов подчерта и необходимостта държавата да предоставя държавния облак и архивите на БТА, БНТ и БНР за „трениране“ на български модели.
