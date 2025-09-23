НА ЖИВО
          Държавата Палестина: Кои държави я признават и кои не

          Снимка: Getty Images
          Държавата Палестина, обявена официално от палестинското ръководство в изгнание през 1988 г., вече е призната от най-малко 151 от 193 страни членки на ООН, сочи преброяване на Франс прес.

          През последните два дни към списъка се присъединиха Великобритания, Канада, Австралия и Португалия, а вчера – Франция, Люксембург, Белгия, Малта, Сан Марино, Монако и Андора.

          Още през 1988 г. Алжир беше първата държава, дала официално признание. Днес в подкрепа на палестинската държавност са и Русия, арабските страни, почти всички страни от Африка и Латинска Америка, както и повечето азиатски държави, включително Китай и Индия.

          В същото време 39 държави все още отказват признаване, сред които САЩ, Израел, Япония, Южна Корея и повечето страни от Океания. Миналата година израелският парламент прие резолюция против създаването на палестинска държава.

          До 2010 г. единствено държави от бившия съветски блок и Турция признаваха Палестина в Европа. През 2014 г. Швеция стана първата западноевропейска държава, която се присъедини към тях. Миналата година същото направиха Норвегия, Испания, Ирландия и Словения.

          Засега Италия и Германия не планират подобна стъпка. В групата на държавите, които още не са признали Палестина, влизат и Хърватия, Финландия, Гърция, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Молдова, Северна Македония, Швейцария и Нидерландия.

          Според експерти международното право е ясно – признаването не създава държава, нито липсата му я обезсилва. Но символично близо три четвърти от света заявяват, че според тях Палестина отговаря на трите ключови критерия – територия, население и независимо управление.

