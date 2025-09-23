ДПС-Ново начало: Спешни мерки за решаване на кризата с водоснабдяването

Депутатите от ПГ на ДПС-Ново начало се запознаха с анализ и обратна връзка за състоянието на водоснабдяването и напояването по общини след проведени срещи по райони.

Акцентът е върху актуализиране на информацията и уточняване на кризисните пунктове, за което ще бъде информиран Националният борд по водите, за да се предприемат конкретни действия – както за преодоляване на кризата, така и за планиране на ремонти и изграждане на необходимата инфраструктура.

„Нашият лидер г-н Делян Пеевски ни е поставил задача да действаме решително и бързо за решаване на проблемите на хората. Да настояваме всички действия и мерки да бъдат предприети, така че всички общини и населени места в България да имат вода,“ напомниха зам.-председателите на ПГ на ДПС-Ново начало.

По време на заседанието бе обсъден и Стратегическият план за управление на водните ресурси и развитие на инфраструктурата, разработен от ДПС като част от управленската програма на партията. Планът е в отговор на обществения натиск за ефективни мерки срещу задълбочаващия се проблем с достъпа до питейна вода.

В документа е предвидено изработването на график на спешни мерки и отговорни институции за подобряване на водоснабдяването и облекчаване на водния режим до края на годината. Той ще бъде изготвен въз основа на събраната по общини информация и ще бъде одобрен и контролиран от Националния борд по водите.