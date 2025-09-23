НА ЖИВО
Search Suggestions
      вторник, 23.09.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоSocial

          Дронове блокираха летищата в Копенхаген и Осло, Кремъл отрече връзка

          0
          0
          Снимка: БГНЕС
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова
          Сподели
          Камелия Григорова
          Камелия Григорова

          Дронове, засечени в близост до летищата в Копенхаген и Осло, доведоха до временно спиране на полетите и сериозни смущения в трафика, продължили няколко часа. Все още няма яснота кой стои зад инцидентите, но в Дания случаят вече се оценява като атака срещу критична инфраструктура.

          - Реклама -

          Министър-председателката Мете Фредериксен определи случилото се като най-тежкия атентат срещу датска критична инфраструктура досега и заяви, че не може да бъде изключена руска следа.

          Полицията в Копенхаген представи първоначалните си заключения – дроновете са пристигнали от различни посоки, включвали и изключвали светлините си и след няколко часа са напуснали района. Според главния следовател Йенс Йесперсен летателните апарати са били управлявани от опитен оператор, който е демонстрирал високи умения и добра подготовка.

          В Москва отхвърлиха всякаква връзка с инцидента. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че обвиненията срещу Русия са безпочвени и не се основават на факти.

          Дронове, засечени в близост до летищата в Копенхаген и Осло, доведоха до временно спиране на полетите и сериозни смущения в трафика, продължили няколко часа. Все още няма яснота кой стои зад инцидентите, но в Дания случаят вече се оценява като атака срещу критична инфраструктура.

          - Реклама -

          Министър-председателката Мете Фредериксен определи случилото се като най-тежкия атентат срещу датска критична инфраструктура досега и заяви, че не може да бъде изключена руска следа.

          Полицията в Копенхаген представи първоначалните си заключения – дроновете са пристигнали от различни посоки, включвали и изключвали светлините си и след няколко часа са напуснали района. Според главния следовател Йенс Йесперсен летателните апарати са били управлявани от опитен оператор, който е демонстрирал високи умения и добра подготовка.

          В Москва отхвърлиха всякаква връзка с инцидента. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че обвиненията срещу Русия са безпочвени и не се основават на факти.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Свят

          Сърбия подписва нов газов договор с Русия през октомври

          Новинарски Екип -
          Сърбия ще подпише нов договор за внос на природен газ от Русия през октомври. Това съобщи директорът на „Сърбиягаз“ Душан Баятович в интервю
          Политика

          Макрон звънна на Тръмп: Хей, как си? Познай къде съм – чакам на улицата заради теб… (ВИДЕО)

          Камелия Григорова -
          Френският президент Еманюел Макрон бе спрян в централната част на Ню Йорк, след като полицията блокира улиците заради преминаването на кортежа на американския президент...
          Икономика

          Българите движат имотния бум по северното крайбрежие на Гърция

          Новинарски Екип -
          3228 български граждани официално са декларирали собственост в Гърция до края на миналата година, съобщава гръцкият вестник „Катимерини“.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions