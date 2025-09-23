Дронове блокираха летищата в Копенхаген и Осло, Кремъл отрече връзка

Дронове, засечени в близост до летищата в Копенхаген и Осло, доведоха до временно спиране на полетите и сериозни смущения в трафика, продължили няколко часа. Все още няма яснота кой стои зад инцидентите, но в Дания случаят вече се оценява като атака срещу критична инфраструктура.

- Реклама -

Министър-председателката Мете Фредериксен определи случилото се като най-тежкия атентат срещу датска критична инфраструктура досега и заяви, че не може да бъде изключена руска следа.

Полицията в Копенхаген представи първоначалните си заключения – дроновете са пристигнали от различни посоки, включвали и изключвали светлините си и след няколко часа са напуснали района. Според главния следовател Йенс Йесперсен летателните апарати са били управлявани от опитен оператор, който е демонстрирал високи умения и добра подготовка.

В Москва отхвърлиха всякаква връзка с инцидента. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че обвиненията срещу Русия са безпочвени и не се основават на факти.