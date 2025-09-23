НА ЖИВО
          Свят

          Дронове нарушиха въздушното пространство на Дания, Норвегия и Швеция – Летището в Копенхаген затворено

          Снимка: БГНЕС
          Неидентифицирани дронове бяха забелязани над столиците на Норвегия, Дания и Швеция, предизвиквайки прекъсвания в авиационното движение и повишена тревога сред властите.

          В датската столица Копенхаген летището бе временно затворено заради засечени дронове над протока Оресунд – важен морски път, разделящ датския остров Шеланд и южната шведска провинция Сконе. Заради това самолети, които трябваше да кацнат на летището, бяха пренасочени към други аерогари. Засегнати бяха около 20 000 пътници, а 31 полета бяха отменени или забавени.

          Дроновете са били управлявани „умело“ и са изчезнали своевременно, съобщава датската полиция, която разследва инцидента. На въпрос дали дроновете могат да са свързани с Русия, заместник-инспекторът заяви: „В момента нямаме информация.“

          Подобни наблюдения бяха регистрирани и в Норвегия – над военни съоръжения в Осло, където бяха задържани двама граждани на Сингапур. В Швеция, където дронове също бяха забелязани над Стокхолм, военният министър предупреди, че ВВС ще свалят всеки неидентифициран летящ обект. „Швеция има право да защити въздушното си пространство – при нужда и със сила“, заяви той.

          Властите в трите страни си сътрудничат, за да установят дали има връзка между инцидентите. От летището в Копенхаген призоваха пътниците да следят информацията за полетите си, тъй като закъсненията и анулациите ще продължат.

          Инцидентите идват на фона на обвинения от страна на Полша, Естония и Румъния, които наскоро обвиниха Русия в нарушение на въздушното им пространство – обвинения, които Москва отрича.

